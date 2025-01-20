Город в Африке стал 'лучшим в мире' благодаря своим потрясающим пляжам

Как можно определить самый лучший город в мире, куда точно захочется приехать туристам? К примеру, спросите, насколько оно нравится местным жителям.

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Так издание Express пишет, что 97% жителей Кейптауна заявили в опросе, что их город им нравится. В целом город возглавил рейтинг 50 лучших в мире в 2025 году по версии Time Out.

Преимуществами Кейптауна назвали его красоту, насыщенность историческими местами и богатство культуры. В топ-5 также вошли Бангкок, Нью-Йорк, Мельбурн и Лондон.

Для составления списка Time Out опросил более 18 500 городских жителей. Их попросили поделиться самыми разными впечатлениями об их городе – от местной еды до ночной жизни, от культуры до уровня доступности и общего впечатления.

Но это был не единственный фактор при выборе самого лучшего города. Группа из 100 экспертов также должна была назвать наиболее захватывающие точки планеты прямо сейчас. Далее эти оценки свели в единый перечень.

Кейптаун получил высокие оценки по нескольким параметрам. Так 82% жителей назвали город красивым, а 97% сказали, что чувствуют себя счастливыми.

А что может понравиться туристам в Кейптауне? Например, здесь живет колония африканских пингвинов, за которой можно наблюдать воочию. Также в городе производятся вина мирового класса. Любителям морского отдыха город предлагает пляжи, отмеченные Голубым флагом. И, конечно, вокруг буяет необыкновенно живописная природа. Также здесь не останавливается бурная ночная жизнь и можно отведать множество вкусных блюд.

Город является одной из трех столиц ЮАР, а одной из самых известных его достопримечательностей является Столовая гора. Она расположена в центре Кейптауна и предлагает множество маршрутов для походов и невероятные виды по всем направлениям. Наверх можно добраться на канатной дороге, а затем побродить по расположенному здесь национальному парку Столовая гора. Однако опытные туристы советуют выбираться на такую прогулку ранним утром, чтобы избежать толп туристов.

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