Как быстро высушить постельное белье: три совета
Постельное белье не только трудно стирать, но и сушить, особенно зимой, когда вы не хотите включать отопление или сушилку, боясь увеличить затраты на электроэнергию.
Если ее не высушить должным образом, постельное белье может легко повлечь за собой появление плесени в вашем доме и вызвать неприятные запахи. Есть три способа помочь вашей стирке сохнуть быстрее, пишет OBOZ.UA.
Выстирайте постельное белье ранним утром
Стирать постельное белье следует в начале дня. Конечно, внутренняя часть дома нагреется в течение дня, что даст ему больше шансов быстрее высохнуть.
Не стоит сушить простыни ночью, поскольку температура в это время в доме или квартире значительно падает.
Сушите белье на кухне
Эксперты рекомендуют оставлять постельное белье сушиться на кухне.
Если вы часто готовите в духовке, вы можете использовать излишек тепла, чтобы одновременно сушить свою постель в этой комнате.
Однако, при этом обратите внимание на то, что если вы готовите более благоухающую пищу, это может быть не лучшим вариантом, поскольку запах может "придираться к простыне".
Повесьте простыни над вытяжкой
Когда дело доходит до развешивания простыней, использование вытяжки может изменить ситуацию. Она излучает значительное количество тепла в течение дня, способствуя более быстрому высыханию белья.
В домах, где работает центральное отопление, целесообразно разместить постельное белье на решетке у радиатора, но не на радиаторе, чтобы их высушить.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем эффективно отбелить постельное белье.
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