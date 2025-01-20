Заменит бордовый: Зои Кравитц показала образ в цвете, который станет хитом

Господствующим цветом этой зимы эксперты моды назвали бордовый – его можно было встретить и в одежде, и в аксессуарах, и в обуви. Казалось, что бордовым было все вокруг, но вскоре на смену этому насыщенному оттенку придет нечто совсем новое.

Видео дня

Тренд продемонстрировала актриса и новоиспеченная режиссер Зои Кравитц. Она вышла на красную дорожку одной из кинопремий в изысканном платье пудрового розового цвета. Именно его называют главным фаворитом грядущей весны.

Разные оттенки этого нежного цвета можно было встретить в летних коллекциях 2025 года от модных брендов. Он же стал наполнять полки магазинов одежды. И Кравитц не удержалась от того, чтобы испытать этот восходящий тренд на себе.

Для выхода она выбрала платье в греческом стиле от Saint Laurent, которое подчеркивало ее хрупкую фигуру. Волосы Кравитц уложила на симметричный пробор и оставила распущенным. Тем самым она создала деликатный и женственный образ, для которого оттенок пудрового розового подходил просто идеально.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие модные тренды будут главными в 2025 году, по мнению дизайнера Андре Тана.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.