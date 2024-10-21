Какой праздник отмечают 21 октября в Украине

21 октября православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. Именины празднуют Илларионы, Сергеи, Василии, Пелагеи, Алексеи, Анатолии, Захары и Яковы.

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В мире отмечают День энергосбережения, Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний, День "Назад в будущее", День всех, кто пишет, Международный день начос. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 октября

21 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Иллариона Великого. Илларион жил в Палестине на рубеже III-IV веков. В юности он отправился в Александрию, где учился у святого Антония. Вернувшись домой, Илларион раздал родственникам и нуждающимся свое имущество, а сам ушел жить в пустыню. Илларион вел аскетическую жизнь, молился и постился, но однажды на него напали разбойники. Мужчина прочитал им проповедь и смог убедить их отказаться от преступной жизни. Благодаря этому Илларион прославился, и к нему потянулись люди. Говорят, Илларион мог исцелять тяжелые недуги. Умер святой на острове Кипр, предварительно предсказав свою смерть.

21 октября проводится День энергосбережения, основанный с целью сохранения природных ресурсов и достижения энергоэффективности. Забота об экологии становится все более сложной задачей, и экономия энергии представляет собой коллективную ответственность. Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на то, чтобы заставить общество задуматься о потреблении энергии и рационально ее использовать энергопотребление.

Также в странах мира 21 октября отмечают:

День инженера в Исландии;

День болтовни или День болтуна;

День памяти Трафальгарской битвы;

День пересчета пуговиц на одежде или День пуговицы;

Международный день начос (известная мексиканская закуска);

Национальный день тыквенного чизкейка в США.

Исторические события 21 октября

1056 – начало написания "Остромирового Евангелия", древнейшей из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг.

1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.

1879 – американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1897 – в Николаеве начал работу Черноморский судостроительный завод.

1944 – в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".

1950 – вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

1966 – в Уэльсе произошла Аберфанская катастрофа – трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню.

1991 – совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

Родившийся 21 октября

1772 – Сэмюэл Тейлор Колридж, английский поэт-реформатор, философ, литературный критик, один из основателей литературного направления – романтизма.

1790 – Альфонс де Ламартин, французский писатель и политический деятель.

1833 – Альфред Нобель, шведский химик, изобретатель динамита, основатель Нобелевских премий.

1894 – Эдогава Рампо – японский писатель.

1908 – Хорхе Отейс, испанский скульптор.

1912 – Георг Шолти, британский дирижер, венгерского происхождения, лауреат 32 наград "Грэмми".

1949 – Беньямин Нетаньяху, израильский политик и государственный деятель, действующий премьер-министр Израиля.

1967 – Дмитрий Гордон, украинский журналист.

В этот день умерли:

1805 – Горацио Нельсон, выдающийся британский флотоводец, вице-адмирал, барон.

1964 – Григорий Веревка, украинский композитор, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного украинского народного хора.

1969 – Джек Керуак, американский писатель, поэт, эссеист.

1984 – Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер ("451 по Фаренгейту", "Соседка", "Невесты носят черное"), один из основателей "новой волны".

1990 – Александр Пидсуха, украинский поэт, прозаик, драматург, переводчик, общественный деятель.

2003 – Эллиотт Смит, американский музыкант, автор-исполнитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда православные верующие чтят память преподобного Евтимия Нового и преподобномученика Лукиана.

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