Какой праздник отмечают 21 сентября: интересные факты

21 сентября – это дата, объединяющая ряд важных событий и праздников. Они затрагивают различные аспекты человеческой жизни, от религиозных до социальных.

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Кроме того, день 21 сентября полон символических событий, оставивших свой след в истории. Об этом более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Святого апостола Кондрата

Кондрат был одним из апостолов от 70-ти. Он распространял веру в ранние времена христианства и обернул к вере многих язычников. Однако в то же время его проповедование вызывало недовольство, поэтому однажды толпа забросала его камнями. По воле Божьей он остался в живых, но умер от голода после заключения в темнице.

День мира в Украине и мире

Международный день мира – это праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций, символ стремления человечества к согласию и прекращению конфликтов. Он призывает к завершению войн и насилия, сосредотачивая внимание на важности сохранения мира на глобальном уровне. Для Украины этот праздник особенно актуален, ведь страна продолжает бороться за свою независимость и мирное будущее.

В то же время, с международным праздником также празднуют и День мира в Украине. Он был установлен в соответствии с Указом президента от 5 февраля 2002 года.

День фармацевтического работника Украины

Фармацевты – это люди, от которых зависит не только наше здоровье, но иногда и сама жизнь. Они занимаются отпуском лекарств, дают советы по их применению и часто являются первыми, кто помогает больным. Этот день – возможность выразить благодарность фармацевтам за их важный труд и преданность здоровью людей.

Другие праздники 21 сентября 2024 года

Всемирный день благодарности;

День изобретателя и рационализатора;

Международный день "Съешь яблоко";

День Бэтмена;

День любви и дружбы;

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера.

Знаменитые события 21 сентября

2022 год – диктатор РФ Путин объявил первую в современной истории РФ мобилизацию;

1949 год – Мао Цзэ Дун провозгласил создание Китайской Народной Республики;

1940 год – в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда отмечают День памяти апостола Иоанна Богослова.

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