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Какой праздник отмечают 22 декабря: события этого дня

Елена Былим
NewsLife
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Какой праздник отмечают 22 декабря: события этого дня

22 декабря — день, богатый важными событиями и праздничными датами, которые оставили след в истории Украины и мира. Он напоминает о важных достижениях человечества, исторических изменениях и роли отдельных людей в мировой истории.

Видео дня

Верующие 22 декабря чествуют Святых отцов и Великомученицу Анастасию Узорешительницу, которую считают покровительницей заключенных и находящихся в затруднительном положении.

Великомученица жила в Риме во времена жестоких гонений на христиан, она отдала всю свою жизнь служению братьям и сестрам по вере.

Несмотря на богатую родословную и возможность жить в роскоши, Анастасия избрала путь самоотречения и служения ближним. Она тайно посещала тюрьмы, где содержали христиан, оказывая им еду, одежду и духовную поддержку. Ее милосердие и преданность делу Христову были настолько велики, что оно стало для многих утешением в страданиях.

Какой праздник отмечают 22 декабря: события этого дня

Мученическая смерть Анастасии стала свидетельством ее непоколебимой веры. Она была измучена за Христа, но ее подвиг вдохновляет верующих уже на протяжении веков. Ее имя стало символом самопожертвования, милосердия и верности своим идеалам.

Профессиональные праздники 22 декабря

День энергетика в Украине – профессиональный праздник работников энергетической отрасли, обеспечивающих стабильность и развитие энергетики страны.

День работников дипломатической службы Украины отмечается в честь людей, представляющих интересы Украины на международной арене.

День математики – неофициальный праздник, посвященный этой фундаментальной науке.

Какой праздник отмечают 22 декабря: события этого дня

Исторические события 22 декабря

  • В 2015 году компания SpaceX впервые в истории успешно приземлила первую степень ракеты-носителя Falcon 9 в вертикальном положении, что явилось прорывом в космических технологиях.
  • В 1989 году по соглашению между руководителями Западной и Восточной Германии Бранденбургские ворота впервые после возведения "Берлинской стены" были открыты для свободного прохода граждан обоих государств.
  • В 1919 г. Всеукраинский революционный комитет издал временное положение об организации советской власти в Украине.
  • В 1917 году конгресс США принял закон о введении сухого закона, а Малый Совет Украинской Народной Республики принял законы о создании главного казначейства и государственного банка Украины.
  • В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген сделал один из первых рентгеновских снимков, облучив руку своей жены.
  • В 1882 году помощник Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон, впервые украсил елку электрогирляндой, основав новую традицию праздничного декора.

Кто празднует именины 22 декабря

День ангела 22 декабря празднуют люди со следующими именами:

Анна: Имя греческого происхождения, означающее "благодать". Женщины с таким именем обычно носят сильный характер, интуицию и стремятся к совершенству.

Василий: Это имя имеет греческие корни и означает "царский". Василии – это сильные, волевые и целеустремленные мужчины.

Владимир: Это древнерусское имя, означающее "владеть миром". Владимиры – это уверенные в себе харизматические и амбициозные личности.

Александр: Это имя греческого происхождения, что означает "защитник людей". Александры – это мужественные, решительные и справедливые мужчины.

Степан: Имя греческого происхождения, означающее "венец". Степаны – это добрые, отзывчивые и надежные люди.

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