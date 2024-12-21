Райские острова для зимнего отдыха: названы лучшие

Зимний отдых в теплых краях набирает все большую популярность. Более того, исследования показывают, что больше людей предпочли бы отпуск в тепле зимой, чем летом – 33% против 31%.

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Специально для ищущих тепла в зимние месяцы издание Express рассказало об островах, которые называют скрытой жемчужиной, где царит вечное лето. Туристы не так часто посещают это направление, поэтому понежиться на пляже можно довольно уединенно. И это остров Гомера, который входит в Канарский архипелаг и принадлежит Испании.

Он не так известен, как Тенерифе, но выделяется своими спокойными вулканическими ландшафтами, пышными лесами и мягким климатом круглый год. Этот остров вошел в топ-15 островных направлений, куда лучше отправляться европейцам зимой.

А возглавили список Кукурузные острова. Они являются территорией Никарагуа и расположены в Карибском море. Эти идиллические острова, включающие Биг-Корн и Литл-Корн, славятся своим сельским обаянием, пляжами с мягким мелким песком, бирюзовыми водами и пышными пальмами. Посетители могут заняться снорклингом среди ярких коралловых рифов, нырять, чтобы исследовать затонувшие исторические корабли, или просто расслабиться со свежими морепродуктами, наслаждаясь мирным отдыхом от туристической суеты.

Вторую строчку занял более тихий брат Занзибара – остров Пемба в Танзании. Он может похвастаться изумрудно-зелеными водами, мангровыми кустарниками и девственными местами для дайвинга. В декабре среднесуточная температура здесь составляет 30 градусов тепла. Потому это идеальное место для тех, кто ищет солнце и развлечения. Исследуйте живописные коралловые рифы, познакомьтесь с богатой культурой суахили и откройте традиционные деревни для настоящего африканского островного отдыха.

Замыкает тройку лидеров пышный тропический рай – остров Тавеуни на Фиджи. Его еще называют островом-садом. Туристы могут прогуляться по национальному парку Боума, полюбоваться водопадами Таворо или заняться дайвингом на Радужном рифе, который является одной из наиболее биологически разнообразных подводных экосистем в мире.

В целом рейтинг 15 лучших малоизвестных островов мира, где можно отдыхать зимой, выглядит так:

Кукурузные острова, Никарагуа Остров Пемба, Танзания Тавеуни, Фиджи Остров Родригес, Маврикий Гуам, США Бекия, Сент-Винсент и Гренадины Остров Тиоман, Малайзия Остров Ольбокс, Мексика Кулебра, Пуэрто-Рико Ко Ронг, Камбоджа Сент-Люсия Галапагосские острова, Эквадор Гомера, Испания Кабо-Верде Бора-Бора, Французская Полинезия

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