Часто недооценивают: эксперт назвал две страны в Европе для удачного отпуска

Уходящий год снова поставил рекорд по активности туризма во всем мире. И любители путешествий уже составляют свои списки желаний на 2025 год.

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За первые семь месяцев 2024 года количество международных туристических поездок в Европу было на 11% выше, чем в предыдущем году, и всего на 4% ниже, чем в 2019 году, что свидетельствует об отличном восстановлении после пандемии. Но туристы редко обращают свое внимание на какие-то страны, кроме привычных Испании, Франции, Греции и Италии. Поэтому издание Daily Express обратилось к эксперту по путешествиям и журналисту Саймону Колдеру, который назвал те места в Европе, которые могут предложить путешественникам очень много, но их почему-то обходят вниманием.

По его словам, стоимость отдыха на популярных направлениях сейчас стремительно растет. Поэтому тем, кто хочет отдохнуть интересно и бюджетно, стоит обратить внимание на Балканы. "Болгария всегда предлагает очень выгодные предложения для пакетного отдыха", - рассказал Колдер.

Расположенная в восточной части Балкан, прямо к югу от реки Дунай и к западу от Черного моря, Болгария граничит с Грецией и Турцией. Это означает, что она предлагает схожий климат, идеальный для пляжного отдыха.

В 2023 году Болгарию посетило всего 8,6 млн туристов – пик для страны и рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, это ничто по сравнению с 33 миллионами, отправившимися в Грецию, и более 49 миллионов в Турцию за тот же период. Туризм по-прежнему вносит значительный вклад в экономический рост Болгарии, причем София, Пловдив, прибрежные курорты Албена, Золотые пески и Солнечный берег, а также зимние курорты Банско и Пампорово входят в места, наиболее посещаемые туристами.

Для любителей истории Болгария тоже станет интересна, ведь в разные эпохи она была домом для многих цивилизаций, включая фракийцев, греков, римлян и османов. Все они оставили на болгарской земле множество исторических артефактов и памятников, включая такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО как Боянская церковь и Мадарский всадник, а также Рильский монастырь.

Береговая линия Черного моря может похвастаться песчаными пляжами и чистой водой. А еще здесь однозначно не так многолюдно и шумно, как в Греции и Турции.

Кроме того, Колдер предложил туристам обратить внимание на Албанию, как на перспективное направление. По его словам, страна предлагает "фантастические пляжи, дружелюбных людей и цены 20 века".

Албания дарит своим гостям великолепные горные пейзажи, развалины древних замков, насыщенную жизнь столицы и уютные пляжи, которые могут составить конкуренцию любой средиземноморской стране. Эксперт даже выразил удивление, что в 2023 году Албанию посетили всего 10 миллионов иностранных туристов.

Албания – одна из наиболее доступных стран Европы. Номер в роскошном отеле может стоить всего 50 евро, а полноценный обед обойдется примерно в 10 евро. По данным Booking.com, аналогичный номер в отеле на популярном греческом острове, расположенном по ту сторону пролива Корфу, скорее всего, обойдется примерно вдвое больше.

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