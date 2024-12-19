Что делать, если у герани краснеют листья: советы

Наши комнатные растения могут общаться с нами, подавать нам сигналы о том, что им нужны изменения в уходе. Если речь идет о герани, то одним из таких сигналов для нее является покраснение листьев.

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OBOZ.UA поинтересовался советами опытных цветоводов, что делать, если на вашей герани появились красные листочки. Прогноз обнадеживающий: в большинстве случаев растение вполне можно спасти.

Прежде всего, выясните, что стало причиной таких изменений. К основным можно отнести следующие:

растению слишком холодно;

оно страдает бактериальным или грибковым поражением;

ему не хватает подкормки;

или наоборот – вы перестарались с удобрениями;

листья обжигает интенсивный солнечный свет;

вы перелили свою герань.

Если вносить слишком много воды в горшок с геранью, у нее начинают подгнивать корни. Это заболевание дает о себе знать не сразу и первым проявляется через нижние листья – именно они начинают краснеть. На них появляются красно-оранжевые и красно-коричневые полосы. Чтоб спасти такое растение, сразу прекратите полив, а еще лучше полностью замените субстрат. В противном случае гниль распространится на ствол и листья. После такой пересадки герань может какое-то время чувствовать себя не очень хорошо, просто дайте ей время восстановиться.

Если цветок не приходит в себя, сделайте аккуратный надрез на листьях в районе верхушки кустика. Здоровые ткани в срезе будут зелеными. Если они коричневые, это сигнализирует о сильном поражении и такую герань вряд ли удастся спасти.

Пересаживать герань тоже нужно правильно. Для нее вполне подойдет универсальная почва для комнатных растений или смесь для цветущих. А горшок лучше брать на 2-3 см больше в диаметре, чем предыдущий – так у цветка будет больше жизненного пространства для восстановления корневой системы.

Начните с того, что аккуратно достаньте растение из старого горшка и осмотрите его. Все поврежденные части срежьте чистым и острым инструментом, включая гнилые и мертвые корни. Также снимите с кустика соцветия и нераскрытые бутоны – они будут отбирать у растения силы, необходимые для восстановления. Отряхните старую почву, но не полностью.

На дно нового горшка насыпьте 2-3 см дренажа – это может быть керамзит, кирпичная крошка, мелкий щебень, пенопласт и т.д. Покройте дренажный слой небольшим количеством земли, а на нее добавьте немного вермикулита или другого разрыхлителя. Аккуратно опустите в горшок корни герани и заполните его землей так, чтобы растение хорошо закрепилось. Землю у ствола слегка утрамбуйте.

Пересаженный цветок не поливайте, а отнесите в затененное место – прямые солнечные лучи не должны падать на него. Через неделю растение полейте и проведите профилактическую обработку небольшим количеством удобрений, которое усваивается через листья. А еще через две недели внесите удобрения в грунт. После этого пересаженную герань лучше в течение нескольких месяцев не подкармливать.

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