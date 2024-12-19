Названы худшие фильмы 2024 года

В 2024 году вышло немало интересных киноновинок, среди которых были как настоящие шедевры, так и фильмы, совершенно не поразившие зрителей и критиков. Среди причин провала – слабые сценарии, нелогичные сюжетные повороты, слабые спецэффекты, шаблонные персонажи либо отсутствие маркетинга, ведь даже самый лучший фильм может провалиться в прокате, если о нем никто не знает.

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Даже звездный состав не гарантирует успех ленты. Metacritic, один из самых популярных сайтов для оценки фильмов, составил рейтинг провальных кинолент 2024 года.

Люмина (Lumina)

Жанр: ужасы, фантастика, триллер.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Гино Мский.

Актеры: Эрик Робертс, Эмили Холл, Андреа Тивадар, Сидни Николь Роджерс, Элинор Уильямс.

Это научно-фантастический хоррор, который, по отзывам критиков, не получил высокие оценки. Алекс с друзьями погружаются в опасное происшествие, когда одна из их близких подруг без вести исчезает. Поиски приводят их на военную базу, спрятанную в подземельях. Там они выражают тайну, которая может навсегда изменить представление о мире.

Город мечтаний

"Город грез" - американская драма 2024 года режиссера Мохита Рамчандани о молодом мексиканском мальчике по имени Хесус, мечтающем стать футбольной звездой. Все меняется, когда Хесуса переправляют через границу и продают в Лос-Анджелесе. Фильм исследует темы торговли людьми и детского труда. Несмотря на непростой сюжет, фильм получил неоднозначные отзывы от критиков.

Герцогиня

"Герцогиня" – история о восхождении и падении криминальной королевы Скарлетт. Основная сюжетная линия рассказывает о женщине, сумевшей подняться с низов и стать одной из самых влиятельных фигур в криминальном мире.

Рейган

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Шон Макнамара.

Актеры: Деннис Куэйд, Пенелопа Энн Миллер, Си Томас Хауэлл, Мэна Сувари, Джон Войт.

Биографическая драма Шона Макнамары, основанная на книге Пола Кенгора, рассказывает историю 40-го президента США Рональда Рейгана, руководившего страной с 1981 по 1989. Некоторые историки и кинокритики подвергли сомнению историческую точность фильма, указав на упрощение сложных политических процессов и идеологических дискуссий.

Мадам Паутина

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: С.Дж. Кларксон.

Актеры: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабелла Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим, Майк Эпс.

Это американский супергеройский фильм, основанный на одноименном персонаже из комиксов Marvel. Кассандра Вебб, также известная как Мадам Паутина, является уникальным мутантским персонажем. С детства она имела ряд болезней, и ее организм развил феноменальные экстрасенсорные способности, превратив ее в медиума. Некоторые критики отметили недоработанных персонажей и предсказуемость сюжета.

Полный список худших фильмов-2024

В общем, рейтинг провальных фильмов по версии Metacritic выглядит так:

Люмина – 6 баллов;

Город мечт – 14 баллов;

Герцогиня – 22 балла;

Рейган – 22 балла;

Дурдом – 23 балла;

Мадам Паутина – 26 баллов;

История зла – 26 баллов;

Бордерлендс – 26 баллов;

Мэри – 26 баллов;

Винни-Пух: Кровь и мед 2 – 27 баллов;

Оно слушает – 28 баллов;

Чистильщик бассейнов – 28 баллов;

Ворон – 30 баллов;

Гарфилд – 31 балл;

Убийственная жара – 33 балла.

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