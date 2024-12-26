Его обожают Тейлор Свифт и Кэти Холмс: назван цвет обуви, который будет сенсацией 2025 года

По мере приближения 2025 года эксперты по моде прогнозируют, что он станет годом более смелых, изысканных и оригинальных цветовых решений в наших гардеробах. И это готовы продемонстрировать уже сейчас певица Тейлор Свифт и актриса Кэти Холмс.

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Как пишет издание Who What Wear, звезда подхватила тренд на бордовый – насыщенный, глубокий оттенок красного, сочетающий в себе роскошь и универсальность. Сейчас он особенно актуален в целом, но особое воплощение получил именно в обуви. Бордовые ботинки и сапоги стали быстро вытеснять с рынка универсальные черные пары. Почти каждый известный обувной бренд выпустил хотя бы несколько таких моделей.

В этом сезоне мы уже видели, как Тейлор Свифт отказалась от своих фирменных черных ботильонов на шнуровке в пользу пары винтажных бордовых сапог Prada. Их она сочетала с рубашкой-регби свободного кроя, одетой как платье.

Другой звездой, уже испытавшей на себе тренд на бордовую обувь, стала Кэти Холмс. Она надела пару балеток Le Monde Beryl вместе с розовой рубашкой на пуговицах и джинсами.

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