Самый праздничный тренд: звезды показали идеальный маникюр для Нового года

Праздничный сезон в разгаре, а Рождество и Новый год – идеальный период, чтобы продемонстрировать интересные образы. Вариантов множество. Классический френч, например, можно обновить с помощью блесток, рисунков или стразов. Длинные ногти дают больше простора для фантазии. Вы можете создать сложные узоры, использовать различные техники и материалы.

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В тренде также минималистично однотонное покрытие. В сети показали, какой праздничный маникюр избрали законодательницы моды и трендов.

Кайли Дженнер

16 декабря 27-летняя звезда реалити-шоу позировала для зеркального селфи в зимнем белом кружевном миниплатье. Учитывая, что Кайли Дженнер практически является законодательницей откровенных праздничных образов, наиболее неожиданным аспектом образа стали ее короткие натуральные ногти.

В этом сезоне многие знаменитости отказались от темных зимних оттенков, чтобы получить более естественный глянцевый блеск.

Хейли Бибер

Хейли Бибер также отказалась от эпатажа и избрала нейтральный маникюр. Нюдовые оттенки – это универсальный выбор для любой ситуации, что придаст вашему образу элегантности и изысканности.

Селена Гомес

Актриса и певица Селена Гомес 11 декабря продемонстрировала свое новое кольцо с бриллиантом. Особенно внимательные поклонники обратили внимание также на нежный маникюр. Бледно-розовый цвет ассоциируется с нежностью, женственностью и романтикой. Однотонное покрытие – классический и всегда актуальный вариант. Можно выбрать как матовый, так и глянцевый финиш.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес – это не только талантливая певица и актриса, но и икона стиля. Ее образы и маникюо всегда безупречны. Джей Ло не боится экспериментировать с дизайном ногтей, и каждый ее новый образ становится источником вдохновения и экспериментов. На праздники селебрити также выбрала нежный маникюр в пастельных тонах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кендалл Дженнер зажгла трендовый маникюр в необычных тонах. Яркий нейл-арт отошел в прошлое еще в конце лета, на смену ему приходят теплые пастельные оттенки.

А Меган Фокс дала новую жизнь трендовому французскому маникюру и показала, как можно удачно экспериментировать с длинными ногтями.

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