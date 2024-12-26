Оставят впечатление на всю жизнь: 10 самых красивых островов в мире

Независимо от того, хотите ли вы погрузиться в местную культуру, наблюдать за дикой природой, исследовать великолепные природные ландшафты или просто отдохнуть на пляже, лучшим направлением для отпуска станут острова. Каждый остров уникален со своим неповторимым шармом и красотой.

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Эксперты выбрали 10 лучших вариантов, чтобы отправиться в путешествие и открыть для себя самые волшебные уголки планеты. Они особую атмосферу, которая подарит незабываемые впечатления.

Остров Маккуори, Австралия

Один из самых отдаленных островов Земли, Маккуори, находится примерно на полпути между Тасманией и Антарктидой. Его главными достопримечательностями являются колонии из ста тысяч тюленей, четырех миллионов пингвинов, в том числе около 850 тысяч пар королевских особей (выращивающих детенышей только здесь и на соседних островах Бишопс и Клеркс). То, что эти огромные колонии выжили, – настоящее чудо. Охота на тюленей и пингвинов исторически повлекла за собой большую угрозу для популяций. После открытия тогда еще безлюдного Маккуори в начале 19 века дикая природа была почти уничтожена.

Хайда Гвайи, Канада

Многовековые тотемные столбы тянутся к небу на краю туманных тропических лесов, в то время как грохот волн звучит сквозь вершины деревьев. Приблизительно в 80 км от побережья Британской Колумбии, острова Хайда-Гваи демонстрируют мир, где правит природа. Внезапные грозы и ледяной ветер не пугают туристов, желающих наблюдать за черными медведями, орланами и другими представителями дикой фауны. Культурные сокровища Хайда Гвайи тоже вдохновляют. Народ Хайда живет на земле своих предков более 10 000 лет, здесь есть исторические деревни и древние археологические памятники.

Иль-де-Ре, Франция

Иль-де-Ре – это волшебный остров, расположенный у западного побережья Франции. Он очаровывает своими песчаными пляжами, живописными городками, свежими морепродуктами и неповторимой атмосферой. Добраться до острова можно на автомобиле или автобусе из континентальной Франции. Также есть регулярные рейсы из Ла Рошели и Ла Рошель-Ила.

Нормандские острова, США

Национальный парк Нормандских островов, который называют Галапагосскими островами Северной Америки, является домом для чрезвычайного разнообразия растений и животных, в том числе около 150 видов, больше нигде на Земле не встречающихся. Вулканическая деятельность сформировала горный архипелаг, лежащий недалеко от побережья Южной Калифорнии. Несмотря на то, что на острове сохранились следы человеческого присутствия, включая сообщества чумашей, живших на острове более 13 000 лет, сегодня эти безлюдные острова предлагают прекрасную возможность восстановить связь с первобытной дикой природой.

Чеджу-до, Южная Корея

Остров Чеджу-до является настоящей жемчужиной Южной Кореи. Гора Халласан – самая высокая точка страны и потухший вулкан. Подниматься на гору можно пешком или на канатной дороге. С вершины открывается панорамный вид на остров. На меньших высотах Чеджу-до имеет влажный субтропический климат, что сделало его одним из самых популярных туристических направлений региона.

Остров Кенгуру, Австралия

Остров Кенгуру возродился из пепла после лесных пожаров Черного лета 2019-2020 гг., когда сгорела почти половина территории. Это третий по величине остров Австралии, расположенный в 112 км к югу от Аделаиды. Он славится своей девственной природой, разнообразным животным миром и потрясающими пейзажами. Большая часть острова охраняется как национальный парк. Здесь можно наслаждаться пешими прогулками, наблюдать за дикими животными и просто отдыхать на природе.

Остров Скай, Шотландия

Остров Скай – один из самых больших островов внутренних Гебридов, расположенный на западе Шотландии. Он известен невероятными пейзажами, богатой историей и мистической атмосферой. Скай – это сказочные замки, красочные рыбацкие деревни, музеи, галереи и ремесленные магазины в оживленных городах острова. Однако возьмите с собой плащ: название Скай происходит от староскандинавского слова sky-a, означающего "остров облаков". Погода здесь непредсказуема.

Остров Чилое, Чили

Этот остров у побережья Патагонии привлекает иностранцев своими тропическими лесами, историческими церквями и чистыми пляжами. Однако, если вы спросите чилийца, зачем он приехал, он, скорее всего, поэтически отзовется о культуре, диалекте и эстетике, отличающихся островом от материка после веков исторической изоляции. Деревянные дома на сваях в столице Чилое, Кастро, такие же красочные, как и персонажи местной мифологии.

Вис, Хорватия

Отрезанная от остального мира с 1950-х по 1989 год, эта бывшая югославская военная база является наслаждением для путешественников, ищущих покоя и нетронутой природной красоты. Некоторые из самых красивых природных мест Виса несколько испорчены бункерами, сундуками с оружием и подлодками, покинутыми Югославской национальной армией, когда она собрала лагерь и покинула остров в 1992 году. Остатки греческих и британских военно-морских кладбищ, римских бань и английская крепость являются еще одними свидетелями интересной истории этого загадочного острова.

Кабо-Верде

Эта замечательная цепь островов, поднимающаяся из Атлантического океана в 500 км к западу от Сенегала, предлагает волшебное сочетание гор, пляжей и спокойных приморских деревень. Скалистые вершины Санту-Антао скрывают зеленые долины цветов и сахарного тростника, идеальные для пеших походов. На острове Сан-Висенте расположена культурная столица Минделу, кишащая барами и музыкальными клубами. На Сал и Майо дюны сливаются с океаном на чистых пляжах с белым песком.

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