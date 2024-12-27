Кем работали родители Кевина из 'Сам дома': раскрыта 'загадка века'

Оригинальная кинодилогия "Один дома" и "Один дома 2" стала безоговорочной классикой кино к Рождеству. Но задумывались ли вы, кем должны были работать родители Кевина МакКалистера, чтобы позволить себе такой огромный дом, кучу детей и при этом выездные каникулы?

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Точку в этом вопросе поставило издание The Hollywood Reporter. В свой подкаст журналисты пригласили режиссера "Один дома" Криса Коламбуса. По большей части, чтобы поговорить о его новой работе – фильме ужасов "Носферату", который он спродюсировал. Но под Рождество без вопросов о фильмах про приключения Кевина МакКалистера обойтись не могло.

По словам Коламбуса, после нескольких кассовых провалов он планировал снять рождественский фильм с популярным комиком Чеви Чейзом. Однако этот проект не задался настолько, что даже не перешел от съемок к постпродакшену.

Сценарист и продюсер Джон Хьюз, с которым работал Коламбус, чтобы утешить своего друга, прислал ему следующий сценарий праздничной картины. И это был скрипт первой части "Один дома". При этом сценарист сразу был настроен на то, чтобы взять на главную роль юного актера Маколея Калкина. Коламбус попытался поискать другие варианты и провел пробы еще с 300 детьми, однако в итоге вернулся к варианту, предложенному Хьюзом. Как мы сейчас знаем, это был идеальный выбор.

Коламбус также высказался по поводу одного из самых громких споров в интернете. Пользователи вот уже более 30 лет не могут решить, кем могли работать родители МакКалистеров, чтобы позволить себе такую ​​роскошную жизнь в очень недешевом Чикаго.

По словам режиссера, мать семейства Кейт МакКалистер, которую блестяще сыграла Кэтрин О'Хара, была очень успешным модельером. На это намекают многочисленные манекены, хранившиеся в подвале дома семьи. Их Кевин остроумно использовал для того, чтобы сымитировать рождественскую вечеринку у себя дома.

А вот насчет Питера МакКалистера (его сыграл Джон Херд), Коламбус не смог точно вспомнить его профессию. "Отец мог, основываясь на собственном опыте Джона Хьюза, работать в рекламе, но я не помню, чем он занимался", – сказал Коламбус. Но одно он исключил наверняка – Питер точно не был задействован в процветавшей тогда в Чикаго организованной преступности. Хотя так и предполагают некоторые фанатские теории. В частности о том, что именно отец семьи навел грабителей Гарри и Марва на свой дом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что американский финансовый консультант подсчитал, сколько мог стоить образ жизни семьи МакКалистеров из "Один дома". Цифры действительно впечатляют.

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