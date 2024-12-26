Скрытую жемчужину Португалии назвали одним из самых красивых туристических поселков в мире

Каштелу-Ново – живописный город в Португалии, увлекающий средневековой атмосферой, разнообразными пейзажами и богатой историей. Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) назвала лучшие туристические городки, в Каштелу-Ново оказался среди лидеров.

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В отличие от крупных туристических центров, Каштелу-Ново предлагает спокойный отдых. Вы сможете насладиться тишиной, прогулками на природе и гастрономическими открытиями. Детали о Каштелу-Ново рассказало издание Express.

Расположенный неподалеку от Коимбры, прекрасного города на берегу реки, известного своим средневековым Старым городом, Каштелу-Ново обещает невероятные впечатления.

Каштелу-Ново демонстрирует богатую историю и культурное наследие Португалии. Узкие улочки, вымощенные брусчаткой, старинные дома и церкви переносят во времена рыцарей и королей. Вы сможете прогуляться возле средневековых стен, полюбоваться архитектурными деталями и почувствовать дух прошлого.

Город получил награды за приверженность постоянным практикам, расширение возможностей местного сообщества, высокий уровень безопасности и защиты культурных и природных ценностей.

Каштелу-Ново также славится тем, что здесь полностью отсутствуют выбросы углерода. Имея пять электромобилей для транспортировки туристов с соседних железнодорожных станций, Каштелу-Ново устанавливает эталон экологических путешествий.

Давнейшее упоминание о Каштелу-Ново датируется примерно 1202 годом.

Главной достопримечательностью города является средневековый замок, стоящий на холме. С вершины открываются удивительные панорамные виды на долину реки Зезере и окружающие горы. Это идеальное место для того, чтобы насладиться спокойствием и красотой природы.

Туристы также приезжают в Каштелу-Ново, чтобы увидеть римские бани Кинта-ду-Эрведаль.

В Каштелу-Ново проводятся различные фестивали, отмечающие местные традиции и культуру. Вы сможете познакомиться с местными жителями, попробовать традиционные блюда и насладиться музыкой и танцами. Город имеет несколько музеев и галерей, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории и культуре региона

Дорога из Лиссабона займет примерно три с половиной часа поездом или два с половиной часа на автомобиле.

По версии UNWTO, Каштелу-Ново вошел в список лучших туристических городов Европы в 2022 году. В 2024 Португалия представлена в рейтинге также благодаря Санта-Крус-да-Грасиоза – муниципалитету на вулканическом острове Грасиоза, в архипелаге Азорских островов.

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