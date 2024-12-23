В январе +23: страна в Азии стала особенно популярной среди туристов

Вьетнам известен своими красивыми пляжами, богатой культурой и историей. Туризм является одним из главных источников дохода страны. Вьетнам объединяет тысячелетнюю историю, удивительную природу и современный ритм жизни. Это место, где можно насладиться как спокойным пляжным отдыхом, так и активными приключениями.

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В большинстве крупных городов хорошо говорят по-английски, а рестораны и кафе в основных туристических зонах предлагают англоязычное меню, что является частью усилий страны по поощрению посетителей. Эксперты рассказали, почему стоит посетить Вьетнам.

По данным Statista, в 2023 году общее количество иностранных туристов, прибывших во Вьетнам, достигло примерно 12,6 миллиона. Отмечается, что Вьетнам в 2019 году принял 18 миллионов иностранных туристов, что является рекордным количеством для страны после значительного ежегодного роста количества посетителей с 2016 года.

В марте 2022 года страна сняла ограничения на путешествия в надежде содействовать восстановлению туристического сектора. За последние годы туризм стал одним из основных секторов экономики Вьетнама, в скором времени ожидаемый вклад туристического сектора в ВВП составит более 6,4 процента.

Хотя перелет может быть несколько дороже, чем если бы вы выбрали отдых в Европе, яркие впечатления того стоят.

Вьетнам – страна невероятных природных ландшафтов, включая пляжи, горы и пустыни. Для любителей истории во Вьетнаме есть что посмотреть. Вы можете посетить различные культурные и исторические места, такие как древние святилища, храмы или памятники войны.

Уезжая во Вьетнам, многие туристы также посещают соседние Лаос и Камбоджу, которые также являются популярными направлениями.

Стоит посетить и туннели Ку Чи. Они образуют подземную систему, которую во время войны во Вьетнаме вырыли солдаты Вьетконга, чтобы незаметно передвигаться и совершать внезапные атаки.

Бухта Халонг – одно из новых семи чудес света, где тысячи известняковых островов создают незабываемые пейзажи.

Национальный парк Фонг Нга славится самыми большими в мире пещерами.

Пляжи Нячанга – это популярный курорт с белыми пляжами, теплым морем и развитой инфраструктурой.

Хой Ан – старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы можете прогуляться по узким улочкам, посетить старые храмы и насладиться атмосферой прошлых веков.

Следует увидеть и Хюэ – бывшую императорскую столицу Вьетнама с величественной цитаделью в центре.

Отдых во Вьетнаме доступен для туристов с разным бюджетом. Здесь можно найти как дешевые отели, так и роскошные курорты.

Вьетнам – это страна, которая захватывает с первого взгляда. Здесь вы можете открыть новые горизонты, познакомиться с другой культурой и создать незабываемые впечатления.

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