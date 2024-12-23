Какие iPhone смогут обновиться до iOS 19: данные инсайдеров

Компания Apple регулярно обновляет операционную систему для своих смартфонов, чтобы они могли отвечать самым современным требованиям. Но при этом также ограничивает доступ к ней для некоторых старых моделей.

Видео дня

И хотя производитель еще не объявил о выходе 19 версии системы iOS, изданию iPhone Soft уже удалось узнать о ней первые подробности о ней. В частности, получить инсайдерскую информацию, какие модели iPhone и iPad не будут совместимы с ней – их владельцы останутся максимум под iOS 18.

Обычно Apple предлагает очередные обновления несколько лет после выпуска модели. Хотя сейчас гарантия на систему составляет 5 лет, она часто увеличивается до 6 или 7 лет. Когда iOS 17 вытеснила iPhone X, iOS 18 обновила весь парк телефонов.

Однако, по слухам, у iOS 19 не будет каких-либо кардинально новых функций. Однако Apple сосредоточится на развитии искусственного интеллекта Apple Intelligence. И вот какие модели будут совместимы с этой системой:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max (2025 г.);

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024 г.);

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023 г.);

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022 г.);

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021 г.);

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020 г.);

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019 г.);

iPhone XS/XS Max (2018);

iPhone XR (2018);

iPhone SE 4-го поколения (2025 г.);

iPhone SE 3-го поколения (2022 г.);

iPhone SE 2-го поколения (2020 г.)

Все смартфоны этого списка будут совместимы с iOS 19. Но не обязательно смогут поддерживать все новые функции.

Что касается планшетов, то они обычно способны поддерживать новые версии операционной системы на протяжении более длительного времени. Например, iPad 5 сейчас успешно поддерживает iPadOS 18. Однако, после обновления до iOS 19 несколько моделей планшетов не получат к ней доступа. Так для iPadOS 19 чип A10, установленный в iPad 7, станет слишком слабым. То же касается iPad Pro 2017 года.

Для установки обновления потребуется процессор по меньшей мере A12 2025 года выпуска. Вот модели, которые, таким образом, будут совместимы с iPadOS 19:

iPad mini 5-го поколения или новее;

iPad 8-го поколения или новее;

iPad Air 3-го поколения или новее;

iPad Pro 2018 года или новее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое значительное технологическое новшество планирует Apple для новой версии планшетов iPad.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.