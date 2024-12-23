Была популярной в 2009-м: Шейлин Вудли вернула в моду забытое платье

Тренды модной одежды обладают способностью возвращаться. Даже когда казалось бы, что некоторые стили остаются навсегда в истории моды, однако звездные образы снова и снова доказывают нам обратное.

Видео дня

Именно так произошло с платьями с высоким и низким подолом, которые когда-то были в разгаре популярности в начале 2010-х. В частности, голливудская актриса Шейлин Вудли напомнила о забытом тренде, появившись на красной дорожке в платье, сочетавшем в себе элегантность и смелость.

Короткое перед и длинное разделение, полупрозрачные черные челюсти и утонченные украшения – этот образ стал настоящим хитом среди модных критиков. Вудли удалось переосмыслить этот стиль, придав ему современное звучание и доказав, что многослойные асимметричные платья могут быть стильными и актуальными.

Следует отметить, что платья с высоким и низким подолом имеют несколько преимуществ. Во-первых, они зрительно удлиняют ноги, создавая эффект стройности. Во-вторых, такой крой подчеркивает талию и делает силуэт более женственным. В-третьих, это универсальный вариант, который подходит для разных типов фигур и может быть уместен как на празднике, так и для повседневного выхода.

Если вы захотели поэкспериментировать со стилем, то платья с высоким и низким подолом – это то, что вам нужно. Современные дизайнеры предлагают множество вариантов этого фасона, от классических моделей до более дерзких и экстравагантных. Вы можете выбрать праздничное платье из разных тканей, цветов и декора, чтобы создать уникальный образ, отображающий ваш индивидуальный стиль.

Ранее OBOZ.UA сообщал о звездах, удачно сочетающих джинсы с зимними вещами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.