Как зимой выглядеть стильно: звезды показали теплые образы с джинсами

Зима – это не только холод, но и отличный повод для создания стильных и одновременно теплых образов. Знаменитости этого сезона активно демонстрируют, как совмещать комфорт и моду, вдохновляя на обновление гардероба.

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Одним из ключевых трендов стали короткие жакеты в сочетании с широкими джинсами. Такое сочетание — идеальный выбор для уютного и элегантного вида, особенно в переходный сезон, отмечают эксперты Who What Wear.

Замшевая куртка и джинсы от Лилы Мосс

Модель Лила Мосс продемонстрировала повседневный, но вместе с тем трендовый образ с замшевой курткой светло-коричневого оттенка. Она соединила ее с широкими джинсами низкой посадки и черными ботинками, создав вид, подходящий как для прогулок, так и для неформальных встреч.

Сочетание денима от Сиенны Миллер

Сиенна Миллер, всегда поражающая своим стилем, выбрала двойной деним из мужского раздела модного бренда. Песочный жакет в паре с джинсами создал элегантный и современный ансамбль, дополненный контрастным голубым акцентом.

Вязаный жакет и джинсы соединила Сидни Суини

Сидни Суини предпочла утепленный образ: толстая вязаная куртка в сочетании с джинсами с высокой талией обеспечили не только комфорт, но и стиль. Такой выбор идеален для зимних прогулок или уютных выходных с друзьями.

Шерстяная куртка и джинсы Кэти Холмс

Кэти Холмс сделала ставку на молочно-коричневую шерстяную куртку, которую соединила с мешковатыми джинсами. Ее вид подчеркивает уют и практичность, прекрасно подходящая для активной городской жизни в холодное время.

Блейзер под деним Зои Кравиц

Зои Кравиц удачно соединила классический черный блейзер с джинсами-баги, дополнив образ минималистичными аксессуарами. Простота линий и акцент на обуви с острым носком делают этот стиль универсальным и утонченным.

Кожаная куртка и широкие джинсы Хейли Бибер

Хейли Бибер осталась верна своему любимому предмету гардероба — кожаной куртке. Выбрав модель оверсайз, она создала многослойный образ с широкими джинсами и теплым свитером. Такой вид гармонично совмещает классику и современные тренды.

Стильные комбинации коротких жакетов и широких джинсов покоряют модный мир, демонстрируя универсальность и комфорт. Звездные примеры подчеркивают, что даже зимой можно смотреться элегантно, оставаясь в тепле.

Для создания модного зимнего образа важно соблюдать баланс: выбирать теплые, но легкие материалы для верхней одежды и комбинировать их с базовыми джинсами. Вдохновением могут стать идеи звезд, предлагающих универсальные решения для любого случая.

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