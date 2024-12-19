Саша Барон Коэн может сыграть антагониста в новой части 'Человека-паука': кто это будет

Комик Саша Барон Коэн остается одной из немногих голливудских звезд, до сих пор не приобщившихся к киновселенной Marvel. Похоже, скоро это изменится.

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Как пишет блог Word of Reel, многолетние слухи о его привлечении к масштабной франшизе могут сбыться в четвертой части приключений Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Причем Коэну в ленте скорее всего доверят роль злодея Мефисто.

Ранее сообщалось, что босс студии Marvel Кевин Файги рассматривал появление этого персонажа в сериале "Это все Агата" или в "Железном сердце". Но, судя по информации инсайдеров, Мефисто нашлось место в новой части приключений Спайдермена.

А вот кто потеряет свою привычную роль в новом фильме, так это Зендея, играющая возлюбленную Питера Паркера – Мишель Джонс. Объем ее участия будет достаточно невелик и сведется к второстепенной роли из-за того, что актриса сейчас очень занята на других проектах, в частности, в продолжениях сериала "Эйфория" и фильма "Дюна", и не может уделить Marvel достаточно много времени.

Вместо этого в касте четвертой части могут появиться другие звезды. Так ходят слухи, что Чарли Кокс сыграет в "Человеке-пауке 4" Сорвиголову. А еще на площадке ожидают появления Тома Харди и его Венома.

Режиссером следующей ленты о Спайдермене станет Дэниел Дестин Креттон, ранее отвечавший за постановку "Шан-Чи". Производство новой части должно стартовать в 2025 году, а премьера намечена на 2026 год и по графику должнавыйти вслед за возвращением "Мстителей".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о возвращении в "Мстители" Криса Эванса, который успел отойти от образа Капитана Америки и передать его Энтони Маки.

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