Стали легендами: лучшие фильмы всех времен о гангстерах

Гангстеры всегда были привлекательными персонажами для кино. Их истории о власти, деньгах и преступлениях увлекают зрителей по всему миру.

Жанр гангстерского кино настолько широк и разнообразен, что сложно выделить лучшие фильмы. Однако некоторые работы стали настоящими культовыми и навсегда вошли в историю кинематографа.

Такие режиссеры, как Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма, внесли весомый вклад в развитие этого жанра. Их фильмы стали классикой и до сих пор не теряют своей актуальности.

Гангстерские фильмы – это не просто развлекательное кино, это взгляд в темную сторону общества. Если вы решите посмотреть все фильмы о гангстерах, то на это уйдет немало времени. Но для начала OBOZ.UA предлагает ознакомиться с лучшими лентами, которые обязательно стоит увидеть.

"Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984)

Режиссер Серджио Леоне рассказал о жизни двух еврейских гангстеров, приходящих к власти в Нью-Йорке. Лента охватывает несколько десятилетий жизни группы друзей в еврейском квартале Нью-Йорка.

В центре сюжета — история дружбы, измены и раскаяния, рассказанная из-за воспоминаний Нудлса (Роберт Де Ниро), бывшего гангстера, возвращающегося в родной город после длительного отсутствия.

"Долгая Страстная пятница" (The Long Good Friday, 1980)

Это культовый британский уголовный триллер режиссера Джона Маккензи. В центре сюжета — Гарольд Шанд (Боб Хоскинс), влиятельный лондонский гангстер, чей бизнес и амбиции терпят крах из-за серии загадочных атак на протяжении Великой пятницы. Лента отличается напряженным сюжетом, блестящей игрой актеров и острой социальной тематикой, затрагивающей политику, коррупцию и насилие.

"Бои без чести и человечности" (Battles Without Honor and Humanity, 1973)

Это культовая японская криминальная драма, погружающая зрителя в жестокий мир японской мафии – якудзы. Эта серия фильмов, созданная кинорежиссером Кинтаро Нишикавой, стала настоящим прорывом в японском кинематографе и повлияла на развитие криминального жанра в целом.

Фильмы серии воспроизводят атмосферу насильственного подполья, где царят жестокость, предательство и безжалостная борьба за власть. Главные герои – это члены якудзы, живущие по собственным строгим законам и готовые на все ради чести клана.

"Город Бога" (City of God, 2002)

Режиссер Фернандо Мейреллес показал драматическую историю, разворачивающуюся в дебрях Рио-де-Жанейро, где нищета, насилие и наркотики формируют жизнь жителей.

Сюжет рассказывает о двух друзьях детства: одного, который становится фотографом, и другого, выбирающего путь преступности. Лента поражает реалистичным изображением жестокости и хаоса в бразильских фавелах, а также мощной режиссерской работой Фернанду Мейреллиша и Кати Лунды.

"Лицо со шрамом" (Scarface, 1983)

Культовая криминальная драма о восхождении кубинского иммигранта Тони Монтаны в мире наркоторговли Майами. Режиссер Брайан Де Пальма создал напряженную историю об амбициях, жестокости и разрушительной силе власти. Яркую игру Аль Пачино, исполнивший главную роль, называют одной из лучших в его карьере. Фильм стал классикой жанра и символом гангстерской эпохи 80-х.

"Друзья Эдди Койла" (The Friends of Eddie Coyle, 1973)

Это глубокий криминальный триллер, исследующий жизнь мелкого гангстера в Бостоне. Эдди Койл, мастерски сыгравший Роберт Митчем, оказывается между миром преступников и правоохранителей, пытаясь избежать тюрьмы. Картина отличается реалистичным изображением криминального мира и нравственных дилемм, встающих перед главным героем. Фильм считается одной из лучших работ в жанре криминальной драмы 70-х годов.

