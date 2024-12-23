Ганджи – это небольшой, но невероятно волшебный город на Сицилии, который в 2014 году был признан "самым красивым маленьким городком в Италии". Это историческое место известно своими потрясающими видами, но за привлекательным фасадом скрывается темная история мафии.

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История Ганджи уходит в глубокую древность. Согласно легенде, его основали критяне около 1200 года до нашей эры. Здесь можно увидеть множество исторических памятников, таких как средневековые и барочные церкви, замок на вершине холма и даже подземные ходы. Эксперты рассказали, почему стоит посетить Ганджи.

К сожалению, Ганджи не получил от туризма такой выгоды, как другие прибрежные города и села в стране: население сократилось главным образом из-за оттока молодых и амбициозных людей, переезжавших в столичные районы, такие как соседний центр Палермо.

Именно эта тенденция побудила тогдашнего мэра Джузеппе Феррарелло ввести программу One Euro Houses, предлагая покупателям возможность реконструировать полуразрушенную недвижимость за свой счет.

Ганджи – отличный вариант для рождественского путешествия. Каждый год эта местность привлекает посетителей благодаря масштабному живому вертепу, который устраивают в центре. Театрализованное действо, в котором участвует несколько сотен актеров, проведет зрителей в путешествие от Назарета до Вифлеема и расскажет о библейских событиях.

Однако Ганджи не всегда был тихой идиллией извилистых улочек и парадных фасадов. На самом деле город когда-то был печально известной горячей точкой мафии и вошел в историю как "место осады Ганджи" в 1926 году. Тогда фашистский префект и бывший полицейский Чезаре Мори оккупировал город. Многие члены мафии сбежали из Сицилии в США и Аргентину, что привело к росту организованной преступности в этих регионах.

Ганджи расположен на холме и предлагает невероятные панорамы. Отсюда можно увидеть бесконечные оливковые рощи, виноградники и горы. Из Ганджи открываются потрясающие виды на Этну, самый большой действующий вулкан в Европе. Древний замок на вершине холма – одна из главных достопримечательностей региона.

Ганджа славится своей архитектурой. Узкие улочки, вымощенные булыжной мостовой, старинные дома с цветущими балконами создают неповторимый шарм. В поселке есть множество красивейших церквей, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Туристам советуют посетить Церковь Божией Матери и Церковь Святого Николая.

Подземные ходы Ганджи – это настоящее приключение. Здесь вы можете увидеть гробницу Кьеза Мадре Ганджи, где мумии священников выстроились вдоль стен склепа.

Как можно было ожидать от итальянского городка, здесь также есть широкий выбор традиционных блюд, с классической пиццей, пастой, кальцоне, аранчини и художникутте.

В Ганджи сохранился традиционный сицилийский образ жизни. Здесь вы можете отведать местную кухню, познакомиться с гостеприимными жителями и погрузиться в атмосферу настоящей Италии.

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