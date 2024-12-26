'Счастливчик Гилмор 2': Netflix показал тизер продолжения легендарной комедии 90-х

Комедийный актер Адам Сэндлер спустя почти 29 лет возвращается к одной из своих любимых ролей. Уже вскоре на стриминге Netflix выйдет сиквел комедии 1996 года "Счастливчик Гилмор", в которой он сыграл начинающего гольфиста.

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Проект уже получил первый тизер, который показали в своих соцсетях Netflix и сам Сэндлер. Стриминг также демонстрировал на Рождество в прямом эфире две игры НФЛ и в одном из перерывов выпустил ролик, пишет издание Variety.

Продолжение "Счастливчика Гилмора" должно выйти в 2025 году. По сюжету главный герой становится профессиональным игроком в гольф. Он снова встречается со старыми знакомыми и заводит новых друзей, чтобы пережить еще больше приключений.

Джули Боуэн вернулась в продолжении к роли Вирджинии Венит, возлюбленной Счастливчика. Также на экране снова появится Кристофер Макдональд в роли соперника-гольфиста Шутера Макгевина. В число новичков каста входят Bad Bunny, звезда "Субстанции" Маргарет Куолли, комик и давний соратник Сэндлера Ник Свардсон, суперзвезда НФЛ Тревис Келси, Скотт Мескуди, он же рэпер Кид Кади, и режиссер "Неограненных драгоценностей" Бенни Сефди.

За постановку картины отвечает Кайл Ньюачек, снявший Сэндлера и Дженнифер Энистон в "Загадочном убийстве". Сценарий к сиквелу написали автор оригинальной картины Тим Герлихи и главный актер фильма. Деннис Дуган, режиссер первого фильма, будет исполнительным продюсером, а Джек Джиаррапуто и Роберт Саймондс продюсируют проект.

В первом фильме Счастливчик Гилмор, которого играет Сэндлер, был звездным хоккеистом, имеющим проблемы с управлением гневом. Он отправляется к своей бабушке, чтобы помочь ей заплатить налоги. Для этого главный герой решает поучаствовать в профессиональном соревновании по гольфу, надеясь выиграть большой денежный приз. Это приводит героя к нетипичному происшествию.

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