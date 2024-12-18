Пуансеттия: как ухаживать за рождественским растением, чтобы оно не пропало и радовало цветами

Пуансеттия, которую еще называют рождественской звездой, является символом праздника и изобилия. Этот яркий цветок с красными, розовыми или желтыми прицветниками зацветает в декабре, в канун Рождества, и считается одним из самых любимых декоративных растений зимнего периода.

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Однако, чтобы сохранить ее красоту, необходимо соблюдать определенные правила ухода. OBOZ.UA собрал советы экспертов, как ухаживать за растением пуансеттия.

Перед покупкой пуансеттии следует обращать внимание на состояние цветка: яркие прицветники, свежие зеленые листья без пятен и плесени свидетельствуют о его здоровье. Важно избегать растений, длительно находившихся при температуре ниже +15°C, ведь это может привести к потере цвета, опадания листьев и гибели корневой системы.

Что любит пуансеттия

В домашних условиях пуансеттия чувствует себя лучше при температуре +18–23°C. Ее следует защищать от сквозняков и чрезмерной жары, которая может вызвать опадания листьев. Поливать растение нужно умеренно, через поддон, избегая пересушки почвы. Для повышения влажности можно использовать увлажнители воздуха или комнатные фонтанчики.

После окончания цветения растение переходит в период покоя, который длится около двух месяцев. В настоящее время полив сокращают, а температуру снижают до +12–15°C. В конце марта стебли обрезают, оставляя 5–6 побегов, и пересаживают в новый субстрат с хорошим дренажем.

Как подпитывать пуансеттию

Пуансеттию подкармливают раз в две недели комплексными удобрениями. Особенно важно обеспечить растение кальцием для образования крепких стеблей, а также фосфором и калием, недостаток которых может привести к опаданию листьев и хлорозу.

Размножение пуансеттии

Размножать растение лучше черенками в апреле или августе. Черенки с несколькими листьями сажают в субстрат из торфа и песка и создают тепличные условия. Укоренение длится около месяца при температуре +23–25°C.

Как заставить пуансеттию зацвести

Чтобы пуансеттия зацвела, ей необходим короткий световой день, не больше 12 часов. Для этого цветок можно накрывать непрозрачными колпаками или переставлять в темное место. Правильный температурный режим (+17–20°C) и достаточное освещение способствуют формированию ярких цветков.

Как бороться с вредителями на комнатных растениях

Пуансеттию могут атаковать тля, белокрылка или паутинный клещ. Для борьбы с ними используют особые препараты. Регулярный душ для растения поможет избежать вредителей.

Уход за срезанными побегами

Срезанные побеги пуансеттии часто используются для создания зимних букетов. Чтобы сохранить их свежесть, место среза обрабатывают горячей водой, а затем добавляют в вазу с водой толченый уголь.

Рождественская звезда станет ярким акцентом зимнего декора и наполнит дом праздничным настроением. Правильный уход позволит сохранить ее красоту в течение длительного времени и даже подготовить к цветению в следующем сезоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что при ненадлежащем уходе пуансеттия может погибнуть. Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов, как не допустить этого.

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