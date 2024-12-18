Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Вероятно, вы не раз видели в кино кадр, где герой выходит из пышных прохладных джунглей и тут же оказывается на роскошном пляже. Туристы со всего мира мечтают оказаться в таком месте.

Видео дня

И одна небольшая центральноамериканская страна предлагает такой опыт. Как пишет издание Express, речь идет о Белизе. Он находится в тени своих популярных соседей – Мексики или Коста-Рики. Однако опытные путешественники советуют не обходить его вниманием.

Англоязычный Белиз граничит с Мексикой на севере, с Гватемалой на западе и юге и прекрасным Карибским морем на востоке. Здесь вы можете познакомиться с невероятной культурой майя, насладиться богатой вкусами местной кухней, увидеть настоящие чудеса природы и прекрасно расслабиться на пляже.

Белиз покрыт густым тропическим лесом, в котором обитает более 125 видов млекопитающих и 500 видов птиц. Некоторые местные животные и насекомые могут быть ядовитыми, поэтому не спешите брать на руки каждое красивое существо, которое заметите возле себя.

Одним из самых примечательных жителей джунглей в Белизе является ягуар. Полюбоваться этими кошками в природной среде можно, посетив заповедник дикой природы Cockscomb Basin. Здесь их проживает около 150 особей.

В отдельных точках Белиза переход от тенистых, полных жизни джунглей к белоснежному песчаному пляжу занимает всего 20 минут. Таким местом можно назвать залив Хопкинса. Если ваша цель – полюбоваться красотами Белизского барьерного рифа – самого большого кораллового рифа в северном полушарии, то вам лучше выбрать для себя живописный город Пласенсия. Национальный парк Laughing Bird Caye предлагает путешествие по острову – одному из более 400, которыми усыпано здешнее побережье. Именно здесь начинают свою жизнь молодые кораллы, которые затем используются для восстановления местной морской экосистемы.

Посетите поселок Хопкинс, если хотите насладиться местной кухней. Нагулять аппетит вам поможет мастер-класс по местному танцу пунту. После него вам предложат традиционное рыбное рагу с кокосом. Блюдо готовится из только что выловленных в местных водах рыб и домашнего кокосового молока. К традиционным здешним продуктам относятся также кукуруза, картофель, бамия и бобы. А местным напитком является ароматный какао.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о малоизвестном греческом острове, который незаслуженно обходят вниманием.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.