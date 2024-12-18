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Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Вероятно, вы не раз видели в кино кадр, где герой выходит из пышных прохладных джунглей и тут же оказывается на роскошном пляже. Туристы со всего мира мечтают оказаться в таком месте.

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И одна небольшая центральноамериканская страна предлагает такой опыт. Как пишет издание Express, речь идет о Белизе. Он находится в тени своих популярных соседей – Мексики или Коста-Рики. Однако опытные путешественники советуют не обходить его вниманием.

Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Англоязычный Белиз граничит с Мексикой на севере, с Гватемалой на западе и юге и прекрасным Карибским морем на востоке. Здесь вы можете познакомиться с невероятной культурой майя, насладиться богатой вкусами местной кухней, увидеть настоящие чудеса природы и прекрасно расслабиться на пляже.

Белиз покрыт густым тропическим лесом, в котором обитает более 125 видов млекопитающих и 500 видов птиц. Некоторые местные животные и насекомые могут быть ядовитыми, поэтому не спешите брать на руки каждое красивое существо, которое заметите возле себя.

Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Одним из самых примечательных жителей джунглей в Белизе является ягуар. Полюбоваться этими кошками в природной среде можно, посетив заповедник дикой природы Cockscomb Basin. Здесь их проживает около 150 особей.

В отдельных точках Белиза переход от тенистых, полных жизни джунглей к белоснежному песчаному пляжу занимает всего 20 минут. Таким местом можно назвать залив Хопкинса. Если ваша цель – полюбоваться красотами Белизского барьерного рифа – самого большого кораллового рифа в северном полушарии, то вам лучше выбрать для себя живописный город Пласенсия. Национальный парк Laughing Bird Caye предлагает путешествие по острову – одному из более 400, которыми усыпано здешнее побережье. Именно здесь начинают свою жизнь молодые кораллы, которые затем используются для восстановления местной морской экосистемы.

Сочетание джунглей и пляжа: куда ппоехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой

Посетите поселок Хопкинс, если хотите насладиться местной кухней. Нагулять аппетит вам поможет мастер-класс по местному танцу пунту. После него вам предложат традиционное рыбное рагу с кокосом. Блюдо готовится из только что выловленных в местных водах рыб и домашнего кокосового молока. К традиционным здешним  продуктам относятся также кукуруза, картофель, бамия и бобы. А местным напитком является ароматный какао.

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