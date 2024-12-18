Какой праздник 18 декабря: события этого дня

18 декабря православные верующие чтят память Мученика Севастиана и воинов его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквилинна, (пресвитера), сыновей его Маркелина и Марка, Преподобного Михаила исповедника. Именины празднуют Веры, Викторы, Владимиры, Зои, Иваны, Ильи, Марки и Михаилы.

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В мире отмечают Всемирный день арабского языка, Международный день мигрантов, День снежинок, а в Украине – День работников органов ЗАГСа. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 декабря

По новоюлианскому календарю 18 декабря – день памяти Мученика Севастиана и воинов его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквилинна, (пресвитера), сыновей его Маркелина и Марка, Преподобного Михаила исповедника.

Севастиан родился в городе Нарбона, в Галлии (современная Франция). Жил он при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане (284–305) и занимал должность начальника придворного караула. Это были времена гонений на христиан. Святой Севастиан был человеком храбрым, исполненным мудрости, правдивым в словах, справедливым в суде. Он не изменил вере и не поклонился идолам.

Профессиональный праздник в Украине 18 декабря отмечают работники органов ЗАГС. Отделы записей актов гражданского состояния входят в состав органов исполнительной власти. История создания достигает 1917 года – именно 18 декабря вышел декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния". Этим устанавливалась новая централизованная система учета и ведения записей.

Функции органов ЗАГС вносят записи о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, изменении имени и установлении отцовства, а также удочерении и усыновлении, выдаче и восстановлении ключевых гражданских документов.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

Также в странах мира 18 декабря отмечают:

День провозглашения Республики Нигер;

Национальный день Катара;

Национальный день борьбы с рассеянным склерозом в Испании;

День штата Нью-Джерси в США;

День близнецов;

День полиции в Молдавии.

Исторические события 18 декабря

1865 – после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13 поправку к Конституции США о запрете рабства официально провозгласили частью основного закона страны.

1890 – в Лондоне была открыта первая в мире подземная электрифицированная железная дорога (метрополитен).

1917 – в Киеве открыта Украинская государственная академия искусств.

1920 – Совнарком УССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" – один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.

1940 – в Третьем Рейхе утвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" – кодовое название плана нападения Германии на СССР).

1958 – американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.

1972 – президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировках Северного Вьетнама. Операция продолжалась 11 дней.

1998 – впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушание по импичменту президента Билла Клинтона.

2016 – Кабинет министров Украины принял решение о национализации ПАО "ПриватБанк".

Кто родился 18 декабря

1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.

1878 – Иосиф Сталин, советский военный и политический деятель.

1879 – Пауль Клее, швейцарско-германский художник.

1931 – Михайлина Коцюбинская, украинский филолог и литературовед, активная участница движения шестидесятников.

1935 – Виктор Скопенко, украинский химик-неорганик, ректор Киевского университета (1985–2008), академик НАН Украины, Герой Украины.

1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, продюсер, лауреат "Оскара" ("Список Шиндлера", "Люди в черном", "Спасти рядового Райана", "Терминал", "Челюсти").

1963 – Брэд Питт, американский киноактер ("Собственность дьявола", "Интервью с вампиром", "Троя", "Мистер и миссис Смит"), продюсер.

1978 – Кэти Голмс, американская актриса кино, театра и телевидения, режиссер и продюсер.

1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, обладательница пяти премий "Грэмми".

2001 – Билли Айлиш, американская певица и автор песен.

В этот день умерли:

1724 – Павел Полуботок, украинский гетман, умер в Петропавловском каземате, где находился за то, что стремился обрести независимость для Украины.

1737 – Антонио Страдивари, знаменитый итальянский мастер смычковых инструментов.

1918 – Александра Ефименко, украинский историк и этнограф.

1920 – Маттиас Йокумссон, национальный поэт Исландии и автор исландского государственного гимна.

1975 – Теодосий Добжанский, украинский и американский биолог-генетик, профессор Колумбийского университета.

1999 – Робер Брессон, французский режиссер и сценарист.

2011 – Вацлав Гавел, чешский драматург и последний президент Чехословакии.

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