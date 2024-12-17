На высоте 775 м: в Швейцарии открыли самую экстремальную канатную дорогу

В Швейцарии недавно была открыта канатная дорога, которая получила титул самой крутой в мире. Эта новая трасса, соединяющая село Стехельберг в долине с городком Мюррен, имеет чрезвычайный наклон 159,4%.

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Это делает ее одной из самых впечатляющих канатных дорог в мире, ведь поездка на такую высоту до 775 метров занимает всего четыре минуты, пишет euronews. Маршрут канатной дороги составляет почти 1194 метра, а по пути используются два специально спроектированных кабины, которые могут вместить до 85 пассажиров.

Канатная дорога работает без персонала на борту, благодаря системам автономного мониторинга, включающим камеры и датчики, постоянно контролирующие ее работу. Такая организация позволяет обеспечить безопасность пассажиров и эффективное функционирование без необходимости вовлечения людей в управление.

Официальная церемония открытия канатной дороги прошла 13 декабря, когда первая кабина преодолела маршрут. Постоянные пассажиры смогли воспользоваться новым транспортом уже на следующий день, 14 декабря. Это открытие явилось важным событием для туризма и развития инфраструктуры Швейцарии.

Часть крупного проекта "Schilthornbahn 20XX"

Новая канатная дорога является частью масштабного проекта Schilthornbahn 20XX, который содержит несколько этапов строительства. Впоследствии дорога соединит Штехельберг и Мюррен с другими важнейшими точками маршрута, включая Бирг и Шильтхорн. В результате этого маршрута время в пути сократится с 32 до 18 минут, что значительно улучшит транспортное сообщение.

Известный ресторан на вершине Шильтхорна

Шильтхорн, одна из основных точек маршрута, славится своим вращающимся рестораном "Piz Gloria", который предлагает захватывающий 360-градусный вид на более 200 других горных вершин. Это место стало знаменитым благодаря фильму о Джеймсе Бонде "О тайной службе Ее Величества" 1969 года. Ресторан был спроектирован бернским архитектором Конрадом Вольфом и является первым в мире вращающимся рестораном.

Несмотря на то, что самая крутая канатная дорога уже открыла свои двери для пассажиров, проект Schilthornbahn 20XX еще не завершен. Ожидается, что следующий участок между Мюрреном и Биргом также будет запущен в ближайшее время. Завершение всего проекта планируется весной или летом 2026 года, после чего вся сеть канатных дорог соединит эти районы с другими популярными туристическими точками в Альпах.

Этот проект не только улучшит транспортную доступность, но и станет важным этапом развития туризма в Швейцарии. Канатные дороги уже давно являются важной частью горных курортов, а новый маршрут позволит туристам быстрее и удобнее перемещаться между разными точками на высоте.

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