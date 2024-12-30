Сиенна Миллер поразила праздничным образом в стиле бохо. Фото

Когда мы говорим о стиле бохо, первой на ум приходит актриса Сиенна Миллер. Ее считают живым воплощением этого стиля, которого она умудряется придерживаться даже в повседневных образах, что уж говорить о праздничных.

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Необычное сочетание классики и бохо Миллер показала во время недавнего рождественского приема благотворительного фонда короля Карла ІІІ. Актриса недавно стала послом этого фонда и по этому случаю прочла праздничное стихотворение на концерте колядок в церкви святого Павла в Найтсбридже.

Для торжества она выбрала темно-синий костюм, крой которого включал нетипичные элементы, такие как присобранные снизу штанины и свободный мягкий жакет с необычной застежкой. Волосы Миллер оставила распущенными и дополнила свой наряд массивным золотым колье. Вместе с неярким макияжем в естественных тонах это создавало эффект расслабленности и естественности, что так характерно для стиля бохо.

К своему необычному костюму Миллер подобрала красные аксессуары – небольшой жесткий клатч и туфли на каблуке с открытым носком. Всё вместе имело сдержанный, но роскошный вид. Образ одновременно получился скромным и при этом праздничным.

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