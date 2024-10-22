Какой праздник отмечают 22 октября: интересные факты и календарь событий

22 октября православные верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца и святых семи отроков в Ефесе. Именины празднуют Константины, Иваны, Александры, Анны, Елисаветы, Феодоры.

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В мире отмечают День "Оставить отзыв", День комбата, День "Умный – это круто", Международный день распространения информации о заикании и Международный день Caps Lock.OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 октября

15 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Аверкия. Аверкий жил во II веке и был епископом в городе Ерополь (Малая Азия). Он каждый день молился об обращении язычников в христианскую веру. Как-то во время одной из таких молитв ангел велел Аверкию пойти и сокрушить всех идолов. За это его возненавидели язычники города. На народном собрании Аверкия пытались схватить, но вдруг в толпе раздались крики трех одержимых юношей. Епископ изгнал из них всех бесов с помощью молитвы, и после этого люди обратились к христианскому Богу. По легенде, умер святой в возрасте 193 лет.

22 октября – День людей с недостатками речи. Король Великобритании Георг VI страдал заиканием и одним из первых на официальном уровне признал важность языковой терапии. Всемирный день людей с недостатками речи начал отмечаться по инициативе специалистов по исследованию патологий языка из Канады.

Международный день Caps Lock возник в 2000 году по инициативе Дерека Арнольда из Айовы, США. Цель дня – привлечь внимание тех, кто использует стиль печати в режиме Caps Lock. Этот режим обычно считается чрезмерным, грубым и иногда даже недопустимым для выражения своих мыслей в сети.

Также в странах мира 22 октября отмечают:

День австрийского игристого вина;

Международный день защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин;

Национальный день орехов в США.

Исторические события 22 октября

1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом

1883 – в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-опера".

1937 – арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липковский.

1938 – Честер Карлсон изготовил первую фотокопию бумажного документа.

1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1960 – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.

1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1968 – завершен полет американского космического корабля "Аполлон-7".

1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа римский упразднил вердикт 1633, которым осуждался Галилей.

1982 – на экраны США вышел фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне.

2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.

2009 – Официальный выход Windows 7.

Родившийся 22 октября

1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.

1844 – Сара Бернар, французская актриса.

1844 – Луи Риэль, канадский политик, основатель провинции Манитоба.

1878 – Вадим Богомолец, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Украинского государства.

1938 – Кристофер Ллойд, американский актер. Известный по ролям Макса Тейбера в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" и доктора Эмметта Брауна в трилогии "Назад в будущее".

1943 – Катрин Денев, французская актриса.

1970 – Хавьер Милей, аргентинский политик и экономист, действующий президент Аргентины.

В этот день умерли:

1835 – Устим Кармалюк, руководитель повстанческого движения в Подолье 1813–1835 гг.

1883 – Томас Майн Рид, ирландский писатель.

1906 – Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.

1995 – Кингсли Эмис, английский писатель, поэт и критик.

2001 – Георгий Вицин, советский актер театра и кино.

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