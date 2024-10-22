Какой праздник отмечают 22 октября: интересные факты и календарь событий
22 октября православные верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца и святых семи отроков в Ефесе. Именины празднуют Константины, Иваны, Александры, Анны, Елисаветы, Феодоры.
В мире отмечают День "Оставить отзыв", День комбата, День "Умный – это круто", Международный день распространения информации о заикании и Международный день Caps Lock.OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 22 октября
15 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Аверкия. Аверкий жил во II веке и был епископом в городе Ерополь (Малая Азия). Он каждый день молился об обращении язычников в христианскую веру. Как-то во время одной из таких молитв ангел велел Аверкию пойти и сокрушить всех идолов. За это его возненавидели язычники города. На народном собрании Аверкия пытались схватить, но вдруг в толпе раздались крики трех одержимых юношей. Епископ изгнал из них всех бесов с помощью молитвы, и после этого люди обратились к христианскому Богу. По легенде, умер святой в возрасте 193 лет.
22 октября – День людей с недостатками речи. Король Великобритании Георг VI страдал заиканием и одним из первых на официальном уровне признал важность языковой терапии. Всемирный день людей с недостатками речи начал отмечаться по инициативе специалистов по исследованию патологий языка из Канады.
Международный день Caps Lock возник в 2000 году по инициативе Дерека Арнольда из Айовы, США. Цель дня – привлечь внимание тех, кто использует стиль печати в режиме Caps Lock. Этот режим обычно считается чрезмерным, грубым и иногда даже недопустимым для выражения своих мыслей в сети.
Также в странах мира 22 октября отмечают:
- День австрийского игристого вина;
- Международный день защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин;
- Национальный день орехов в США.
Исторические события 22 октября
- 1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом
- 1883 – в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-опера".
- 1937 – арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липковский.
- 1938 – Честер Карлсон изготовил первую фотокопию бумажного документа.
- 1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.
- 1960 – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.
- 1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.
- 1968 – завершен полет американского космического корабля "Аполлон-7".
- 1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
- 1980 – Папа римский упразднил вердикт 1633, которым осуждался Галилей.
- 1982 – на экраны США вышел фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне.
- 2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.
- 2009 – Официальный выход Windows 7.
Родившийся 22 октября
- 1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.
- 1844 – Сара Бернар, французская актриса.
- 1844 – Луи Риэль, канадский политик, основатель провинции Манитоба.
- 1878 – Вадим Богомолец, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Украинского государства.
- 1938 – Кристофер Ллойд, американский актер. Известный по ролям Макса Тейбера в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" и доктора Эмметта Брауна в трилогии "Назад в будущее".
- 1943 – Катрин Денев, французская актриса.
- 1970 – Хавьер Милей, аргентинский политик и экономист, действующий президент Аргентины.
В этот день умерли:
- 1835 – Устим Кармалюк, руководитель повстанческого движения в Подолье 1813–1835 гг.
- 1883 – Томас Майн Рид, ирландский писатель.
- 1906 – Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.
- 1995 – Кингсли Эмис, английский писатель, поэт и критик.
- 2001 – Георгий Вицин, советский актер театра и кино.
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