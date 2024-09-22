Какой праздник отмечают 22 сентября в Украине

22 сентября – дата, объединяющая в себе целый ряд выдающихся событий и важных праздников. Этот день насыщен историей, культурой и традициями, что делает его особенным и важным.

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Среди главных событий, отмечаемых 22 числа, есть как религиозные, так и светские праздники. О них более подробно рассказывает OBOZ.UA.

Праздник святого священномученика Фоки

22 сентября православные христиане чествуют святого священномученика Фоку. Он был епископом в Синопе на северном побережье Черного моря и известен своей христианской жизнью и жертвенностью. Святой Фока был истязан и казнен за веру во Христа во времена преследований, но его преданность Богу оставила глубокий след в сердцах верующих.

Праздник святого пророка Ионы

В этот же день отмечается память святого пророка Ионы. Он однажды отказался выполнять просьбы Христа, поэтому оказался в ловушке в чреве кита. Однако искренние молитвы и покаяния спасли святого и наставили на путь истинный.

Осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие – это природное явление, которое наступает 22 или 23 сентября и знаменует момент, когда день и ночь длятся одинаковое количество времени. С этого дня световой день становится короче, а ночи – длиннее, символизируя начало осеннего сезона.

В 2024 году равноденствие пришлось на 22 число. Его пик состоится в 13:44 по Киевскому времени.

День машиностроителя Украины

Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День машиностроителя. Это профессиональный праздник всех работников машиностроительной отрасли.

Другие праздники 22 сентября 2024 года

День Хоббита;

День деловых женщин;

День без автомобилей.

Знаменитые события 22 сентября

1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении афроамериканских рабов.

1917 – Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном козачестве.

1939 год – войска СССР захватили Львов и Стрый; СССР и Третий Рейх установили демаркационную линию в Польше; в Бресте прошел общий парад советских и нацистских войск.

1955 год – возле Бахчисарая открыли крупнейшую в СССР астрофизическую обсерваторию.

1968 год – София Ротару вышла замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко.

1994 год – премьера первого эпизода телесериала "Друзья".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда День отца в Украине и почему называют сразу две даты.

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