Какой праздник отмечают 22 сентября в Украине
22 сентября – дата, объединяющая в себе целый ряд выдающихся событий и важных праздников. Этот день насыщен историей, культурой и традициями, что делает его особенным и важным.
Среди главных событий, отмечаемых 22 числа, есть как религиозные, так и светские праздники. О них более подробно рассказывает OBOZ.UA.
Праздник святого священномученика Фоки
22 сентября православные христиане чествуют святого священномученика Фоку. Он был епископом в Синопе на северном побережье Черного моря и известен своей христианской жизнью и жертвенностью. Святой Фока был истязан и казнен за веру во Христа во времена преследований, но его преданность Богу оставила глубокий след в сердцах верующих.
Праздник святого пророка Ионы
В этот же день отмечается память святого пророка Ионы. Он однажды отказался выполнять просьбы Христа, поэтому оказался в ловушке в чреве кита. Однако искренние молитвы и покаяния спасли святого и наставили на путь истинный.
Осеннее равноденствие
Осеннее равноденствие – это природное явление, которое наступает 22 или 23 сентября и знаменует момент, когда день и ночь длятся одинаковое количество времени. С этого дня световой день становится короче, а ночи – длиннее, символизируя начало осеннего сезона.
В 2024 году равноденствие пришлось на 22 число. Его пик состоится в 13:44 по Киевскому времени.
День машиностроителя Украины
Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День машиностроителя. Это профессиональный праздник всех работников машиностроительной отрасли.
Другие праздники 22 сентября 2024 года
- День Хоббита;
- День деловых женщин;
- День без автомобилей.
Знаменитые события 22 сентября
1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении афроамериканских рабов.
1917 – Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном козачестве.
1939 год – войска СССР захватили Львов и Стрый; СССР и Третий Рейх установили демаркационную линию в Польше; в Бресте прошел общий парад советских и нацистских войск.
1955 год – возле Бахчисарая открыли крупнейшую в СССР астрофизическую обсерваторию.
1968 год – София Ротару вышла замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко.
1994 год – премьера первого эпизода телесериала "Друзья".
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