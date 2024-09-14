Когда День отца в Украине: почему называют сразу две даты

Одним из самых трогательных праздников, отмечаемых во многих странах мира, является День отца. Он позволяет выразить благодарность, уважение и любовь тому, кто играет фундаментальную роль в нашей жизни.

Видео дня

Сейчас в Украине праздник всех пап приобрел особое значение из-за активного участия мужчин в защите государства и свободы. Поэтому OBOZ.UA рассказывает, когда нужно его отмечать и почему с датами иногда возникает неразбериха.

История праздника

День отца имеет глубокие исторические корни, ведущие нас к началу XX века. Идея почтить роль отца появилась в Соединенных Штатах Америки в 1910 году, когда Сонори Смарт Додд во время церковной службы, посвященной Дню матери, обратилась к местным властям с просьбой основать новый праздник. На это ее вдохновил собственный отец, самостоятельно воспитавший шестерых детей после смерти жены.

Праздник в мире и в Украине

В 2009 году Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства объявил о ежегодном праздновании Всенародного Дня отца в третье воскресенье сентября.

Однако на международном уровне День отца чаще всего отмечают в июне, в частности, в третье воскресенье этого месяца. С 2019 года такая дата стала действительной и в Украине. Таким образом, в 2024 году официальное празднование пришлось на 16 июня.

Хотя на официальном уровне Всенародный День отца в третье воскресенье сентября не отмечается, его все еще продолжают праздновать в некоторых семьях и сообществах. В 2024 году его дата выпадает на 15 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда отмечают день Людмилы по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.