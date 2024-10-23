Какой праздник отмечают 23 октября: все об этом дне

23 октября православные верующие чтят память апостола Иакова. Именины празднуют Андреи, Антоны, Василии, Ефимы, Илларионы, Иннокентии, Кириллы, Саввы, Степаны и Иаковы.

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В мире отмечают День устроителей мероприятий, Международный день снежного барса, День iPod в США. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 октября

23 октября по новоюлианскому календарю – день памяти апостола Иакова. Иаков был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Входил в список семидесяти младших апостолов и его часто называли "братом Господним". Издавна, по преданию, Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.

По погоде в этот день предсказывали, какой будет зима. Если дождь – морозы придут через несколько недель. Но это также являлось признаком щедрого урожая зерновых в следующем году. Солнечная погода свидетельствовала о том, что осень будет затяжной, весна – ранней, а зимой не стоит ждать сильных морозов.

23 октября отмечается Всемирный день iPod. В оригинальном iPod была игра Brick, придуманная Стивом Возняком. Модель объемом 1 ГБ рекламировалась как способная вместить до 240 песен. В общей сложности первые iPod могли похвастаться способностью "поместить в карман 1000 песен".

Также в странах мира 23 октября отмечают:

День начала революции и освободительной борьбы и День провозглашения Венгерской Республики;

День авиатора в Бразилии;

День организатора ток-шоу;

День победы и увольнения в Ливии;

День революционной борьбы в Республике Македония;

Международный день синдрома Кабуки;

Международный день снежного барса;

Национальный день кроксов в США.

Исторические события 23 октября

1086 – мусульманские войска разбили христиан при Саграхасе в Испании.

1864 – по императорскому приказу ликвидировано Азовское казачье войско.

1917 – Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.

1946 – началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1956 – в столице Венгрии, Будапеште началось антисоветское восстание.

1990 – Верховный Совет УССР, в результате Революции на Гранити проголосовал за отставку Премьер-министра Масола.

1994 – Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

2001 – Компания Apple представляет первый iPod.

2002 – террористы захватили около 900 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".

2011 – В Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.

Кто родился 23 октября

1698 – Анж Жак Габриэль, французский архитектор, один из основателей классицизма XVIII ст.

1805 – Адальберт Штифтер, австрийский писатель, поэт, художник и педагог.

1817 – Пьер Ларусс, французский филолог, писатель, основал издание 17-ти томного Большого универсального словаря 19 века.

1868 – Фредерик Ланчестер, английский эрудит и инженер, внес значительный вклад в автомобилестроение, аэродинамику.

1886 – Харитон Славоросов, украинский авиаинженер.

1898 – Моиз Гайсинский, французский химик украинско-еврейского происхождения, один из основателей радиационной химии.

1905 – Феликс Блох, швейцарско-американский физик.

1920 – Джанни Родари, итальянский писатель.

1940 – Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), бразильский футболист.

1986 – Эмилия Кларк, британская актриса.

В этот день умерли:

1872 – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либретист и художник.

1937 – Михаил Семенко, украинский поэт-футурист.

1946 – Эрнест Сетон Томпсон, канадский (шотландского происхождения) писатель.

2011 – Марк Симончелли, итальянский мотогонщик.

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