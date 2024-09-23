Какой праздник отмечают 23 сентября в Украине

23 сентября является особой датой. Она объединяет разные религиозные, культурные и международные события.

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В этот день вспоминаются как праздники духовного характера, так и общественно важные темы. Об этом более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Зачатие святого Иоанна Крестителя

В церковной традиции чествуют зачатие лишь трех матерей, в утробах которых образовалась святая жизнь. Это святая праведная Анна, святая Елизавета и Пресвятая Пречистая Дева Мария.

23 сентября прославляется зачатие Елизаветы, которая привела в мир святого Иоанна Крестителя (Предтечу). Она и ее муж Захария долго не могли завести ребенка и каждый день молились Богу, чтобы он послал им дитя. Поэтому рождение сына стало и для них, и для всех верующих подлинным чудом.

Международный день жестовых языков

Этот праздник был введен в 2017 году Генеральной ассамблеей ООН с целью поддержки и защиты прав глухих людей по всему миру.

Жестовые языки – это не просто движения, а полноценные лингвистические системы, обладающие собственной грамматикой и синтаксисом. Праздник в их честь направлен на повышение осведомленности общества о важности этих языков для интеграции глухих людей в жизнь общества, образование и работу.

День чествования рыжеволосых

Это неофициальный, но все же популярный праздник, отмечающий людей с рыжим цветом волос. Считается, что рыжеволосые составляют всего около 2-3% мирового населения, поэтому этот день призван, что б признать их уникальность.

Знаменательные события, произошедшие 21 сентября

2008 год – состоялась презентация первой версии операционной системы Android, которая стала революционной для мобильных устройств.

1992 год – на ядерном полигоне в штате Невада произошел последний ядерный взрыв.

1944 год – по Люблинскому соглашению началось принудительное переселение этнических украинцев.

1938 год – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны раскрыть в 6939 году.

1913 год – француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море.

1848 год – американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

1846 – Иоганн Галле и Генрих Луи д'Арре открыли планету Нептун.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда отмечают день Людмилы по новому календарю.

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