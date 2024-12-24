Какой праздник отмечают 24 декабря: интересные факты об этом дне

24 декабря – Навечерие Рождества Христова. Православные верующие чтят память преподобной мученицы Евгении и Клавдии и преподобного Кукши Одесского. Именины празднуют Данилы, Иваны, Луки, Николая, Петры, Евгении и Клавдии.

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В этот день отмечается День работников архивных учреждений Украины, День Независимости Ливии, День рождественской декларации мира в Финляндии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 декабря

По новоюлианскому календарю 24 декабря отмечают Сочельник. Он является завершающим днем Рождественского поста. В Сочельник дети в городах и селах традиционно ходили в гости к крестным и приносили корзину с кутью и гостинцами, а получали подарки и вкусности. А после появления первой звезды начинают ужин.

На праздничном столе обязательно должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Среди обязательных: кутья, вареники с картофелем, капустой, грибами или вишнями, компот, рыба, блюда из фасоли, гороха или чечевицы. Перед Сочельником верующие традиционно соблюдают пост, отказываясь от еды животного происхождения.

Под праздничную скатерть в древности клали сено, напоминая об яслях Христовых. А после ужина молодежь ходит по домам, колядуя, поздравляя хозяев с праздником и получая за это гостинцы.

Также 24 декабря верующие чтят память мучениц Евгения и Клавдии. Их жизнь была посвящена вере в Иисуса Христа, а смерть стала мученической, за что они были канонизированы православной церковью.

24 декабря в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот праздник был установлен 30 октября 1998 года. согласно Указу Президента Украины №1200/98. Архивисты собирают документы из разных источников, систематизируют их и создают описания. Они обеспечивают надлежащие условия хранения документов, чтобы защитить их от повреждений и потерь, проводят исследования архивных фондов, выявляют новые факты и раскрывают малоизвестные страницы истории.

Исторические события 24 декабря

1624 – гетман Михаил Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Военным Запорожским и Крымским ханством.

1760 – российская императрица Елизавета подписала указ о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь.

1814 – В Генте (ныне Бельгия) Великобритания и США подписали договор, завершивший англо-американскую войну.

1903 – В Великобритании выдан первый регистрационный номер для авто – табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела.

1908 – В Париже открылось первое международное авиашоу.

1914 – немецкий самолет сбросил бомбу на английский город Дувр, совершив первое в истории авиабомбардировку.

1917 – в захваченном российскими большевиками Харькове открылся Всеукраинский съезд советов, завершившийся 25 декабря провозглашением т.н. Украинской Народной Республики Советов – в противовес УНР со столицей в Киеве.

1958 – В СССР вводят обязательное 8-летнее образование.

1979 – СССР начал оккупацию Афганистана.

2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Сич-1М" (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников "Сич").

Кто родился 24 декабря

1798 – Адам Мицкевич, польский поэт-романтик, деятель национально-освободительного движения.

1818 – Джеймс Прескотт Джоуль, английский физик.

1905 – Антон Вальтер, украинский физик. В 1932 году совместно с К. Д. Синельниковым, О. И. Лейпунским и Г. Д. Латышевым впервые в СССР осуществил расщепление атомного ядра искусственно ускоренными частицами.

1905 – Константин Данькевич, украинский композитор.

1906 – Джеймс Гедли Чейз, английский писатель.

1920 – Святослав Караванский, украинский языковед, поэт, журналист, общественный деятель.

1922 – Ава Гарднер, американская актриса, голливудская звезда 1940–1950-х гг.

1937 – Вячеслав Чорновил, украинский политик, общественный деятель, литературный критик, публицист, деятель сопротивления русификации и национальной дискриминации украинского народа.

1974 – Алексей Сенюк, главный сержант Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1863 – Уильям Текерей, английский писатель.

1980 – Карл Дениц, немецкий гросс-адмирал, командующий Кригсмарине во время Второй мировой войны, президент Германии 30 апреля 1945–23 мая 1945 года.

1993 – Янь Цзягань, китайский политик, возглавлял правительство Республики Китай.

1994 – Джон Осборн, английский драматург и сценарист.

2002 – Тита Мерельо, аргентинская актриса и певица в жанре танго.

2008 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.

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