Какой праздник отмечают 25 октября: календарь событий

25 октября православные верующие чтят память священномученика Мартирия. Именины празднуют Александры, Богданы, Денисы, Иваны, Кузьмы, Лаврентии, Максимилианы, Остапы, Тарасы и Доминики.

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В мире отмечают Всемирный день шампанского, Пятницу Франкенштейна, День "Панк на один день", Всемирный день оперы, Всемирный день лемура, Всемирный день макарон, Международный день художника, День бутербродов с чипсами. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 октября

25 октября по новоюлианскому календарю – день памяти монаха Печерского монастыря Мартирия. Мартирий получил пост дьякона за соблюдение строгого поста. По преданию, святой умел творить разные чудеса. Его имя упоминают в седьмой песне канона преподобных Дальних пещер в Киево-Печерской лавре.

25 октября проводится Всемирный день оперы. Официальный праздник отмечается с 2019 года. Праздник возник по инициативе трех профессиональных оперных организаций: Opera America, Opera Latinoamérica и Opera Europa.

Европейский день юристов отмечают 25 октября с 2014 по инициативе Совета адвокатов и юридических обществ. Ежегодные общеевропейские меры должна побуждать адвокатские и юридические общества организовывать национальные и местные мероприятия по продвижению принципов верховенства закона и роли юриста в отстаивании своих правовых принципов.

Также в странах мира 25 октября отмечают:

Всемирный день макарон;

День рождения Национального союза художников Украины;

Европейский день гражданского права

Европейский день юристов;

Всемирный день каратэ;

Всемирный день невысоких людей;

День Конституции Литвы

Исторические события 25 октября

1586 – Шотландская королева Мария Стюарт приговорена к смерти.

1762 – Екатерина II велела заселить малообжитые районы Российской империи и Гетманщины иностранцами.

1839 – в Манчестере издано первое в мире железнодорожное расписание.

1929 – этот день вошел в историю как черная пятница и стал началом экономического кризиса.

1955 – после вывода оккупационных советских войск парламент Австрии принял закон о ее постоянном нейтралитете.

1962 – Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе.

1978 – Американский президент Рональд Рейган подписал законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы.

1992 – на референдуме была принята Конституция Литвы.

2015 – местные выборы в Украине и выборы в парламент Польши. Украина остановила прямое авиасообщение с Россией.

2022 – вступление в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Родившийся 25 октября

1825 – Иоганн Штраус II, скрипач, сын выдающегося австрийского композитора.

1838 – Жорж Бизе, французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма.

1881 – Пабло Пикассо, испанский художник.

1888 – Ричард Берд, американский воздухоплаватель, совершивший первый полет над Южным полюсом.

1911 – Михаил Янгель, ученый-механик украинского происхождения, конструктор в области ракетно-космической техники, разработчик ракет СС.

1977 – Екатерина Серебрянская, украинская гимнастка.

2001 – Елизавета Бельгийская, старшая дочь короля Бельгии Филиппа I, наследница бельгийского престола.

В этот день умерли:

1647 – Эванджелиста Торричелли, итальянский физик и математик, придумавший ртутный барометр.

1952 – Сергей Борткевич, украинский композитор и пианист.

1971 – Михаил Янгель, ученый-механик украинского происхождения, конструктор в области ракетно-космической техники.

1976 – Ремон Кено (Мишель Прель), французский писатель-сюрреалист.

1987 – Финланд Максвелл, инфекциолог (США), уроженец Жашкова, пионер исследования применения антибиотиков для лечения туберкулеза.

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