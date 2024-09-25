Какой праздник отмечают 25 сентября: все об этом дне

25 сентября православные верующие чтят память святой преподобной Евфросинии Александрийской. Именины празднуют Александры, Афанасии, Евгении, Сергеи, Максимы и Евфросинии.

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В мире отмечают Всемирный день фармацевта, Всемирный день легких, День комиксов и День мечты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 сентября

25 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской. Ефросинья жила в Александрии и прославилась тем, что ради того, чтобы поселиться в монастыре и вести уединенную жизнь в молитвах, притворилась юношей. Монахи не узнали переодетую девушку. Ефросинья 38 лет прожила уединенной келье 38 лет, и только перед смертью поведала свою тайну отцу, попросив, чтобы ее похоронили рядом с матерью. После смерти дочери отец сам принял монашество и жил в том же монастыре, а все имущество раздал нуждающимся.

Всемирный день фармацевта учредил Совет Международной фармацевтической федерации (FIP) в 2009 году. В Украине День фармацевтического работника отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Впервые Всемирный день легких праздновали в 2016 году, а идею предложил Мичиаки Мисима – президент Киотской ассамблеи FIRS. Загрязненная экология, потребление табака и плохие условия жизни влияют на состояние легких, поэтому важно регулярно проходить исследования и стараться вести здоровый образ жизни.

Если у вас есть заветная мечта, воплощение которой зависит от вас, но вы все откладываете, 25 сентября – самое время начать активные действия. Каждый год Всемирный день мечты вдохновляет, дает силы и поощряет достигать цели.

В этот день также отмечают:

День комиксов в США;

Национальный день работников общепита в США;

День кленового листа в Канаде;

День стоматологического здоровья в Германии.

Исторические события 25 сентября

256 – Марк Клавдий Тацит стал римским императором по решению сената.

1493 – второе отплытие Христофора Колумба в Америку.

1789 – генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу).

1789 – Конгресс США поддержал 10 поправок к Конституции (Билль о правах).

1914 – произошло боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника.

1989 – Литва объявила присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.

1992 – открыт канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.

2020 – авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибли 26 человек.

Родившийся 25 сентября

1644 – Оле Ремер, датский астроном, первый измеривший скорость света.

1866 – Томас Гант Морган, американский генетик, лауреат Нобелевской премии.

1897 – Уильям Фолкнер, американский писатель.

1932 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец.

1964 – Карлос Руис Сафон, испанский писатель

1969 – Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса.

В этот день умерли:

1970 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

2003 – Франко Энрико Модильяни, итальянский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.

2012 – Энди Уильямс, американский эстрадный исполнитель и актер.

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