Какой праздник отмечают 26 октября в Украине и мире: все об этом дне
26 октября православные верующие чтят память священномученика Димитрия Мироточца. Именины празднуют Вениамины, Иннокентии, Никиты, Трофимы и Дмитрии.
В мире отмечают Праздник тыквы, День воя на Луну, День грязной собаки, День интерсекс-людей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 26 октября
26 октября по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Димитрия Мироточца. Димитрий родился в семье ревностных христиан и рос в любви и уважении к Богу. Когда его отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник. Тогда он открыто заявил, что христианин и начал проповедовать веру. Это были времена гонений на последователей учения Христа, так что такая деятельность Димитрия быстро стала известной императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.
26 октября проводится Национальный день тыквы в США. Особенно актуален праздник, учитывая традиционные ежегодные урожаи этой культуры, которые обычно собирают до первых заморозков. Тыква также стала символом праздника Xэллоуин
Также в странах мира 26 октября отмечают:
- Национальный праздник Австрии;
- Международный день предотвращения ожогов;
- Национальный день пирога с мясным фаршем в США;
- Осенняя ярмарка в Мюнстере.
Выдающиеся исторические события 26 октября
- 1636 – основан Гарвардский колледж.
- 1810 – США аннексировали Западную Флориду.
- 1861 – Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал изобретенный им телефон.
- 1863 – в Женеве создан Международный Красный Крест.
- 1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
- 1938 – Фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.
- 1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.
- 1939 - так называемые "Народное Собрание Западной Украины" во Львове под большевистским давлением приняли декларации по установлению советской власти, вхождение в РСФСР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализацию банков и промышленности.
- 1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возвращении советских кораблей, везших на Кубу ракеты.
- 1984 – на экраны США вышел блокбастер "Терминатор".
- 2014 – парламентские выборы в Украине.
Родившийся 26 октября
- 1645 – Арт де Хелдер, нидерландский живописец, последний ученик Рембрандта.
- 1849 – Фердинанд Георг Фробениус, немецкий математик.
- 1846 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.
- 1885 – Андрей Никовский, украинский общественный и политический деятель, министр иностранных дел в правительстве УНР.
- 1947 – Хиллари Клинтон, американская политика, государственный секретарь США (2009–2013), сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009), бывшая Первая леди США с 1993 по 2001
- 1947 – Вячеслав Криштофович, украинский кинорежиссер и сценарист. Член-корреспондент Академии искусств Украины (1997). Заслуженный деятель искусств Украины (2000).
- 1950 – Владимир Лис, украинский журналист, драматург, писатель.
В этот день умерли:
- 1890 – Карло Коллоди, итальянский писатель и журналист, известный своей сказкой "Пиноккио".
- 1909 – Ито Хиробуми, японский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Японии.
- 1957 – Герти Тереза Кори, американская биохимикиня, лауреатка Нобелевской премии по физиологии или медицине.
- 1972 – Игорь Сикорский, американский авиаконструктор и авиастроитель украинского происхождения.
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