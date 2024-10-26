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Какой праздник отмечают 26 октября в Украине и мире: все об этом дне

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Какой праздник отмечают 26 октября в Украине и мире: все об этом дне

26 октября православные верующие чтят память священномученика Димитрия Мироточца. Именины празднуют Вениамины, Иннокентии, Никиты, Трофимы и Дмитрии.

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В мире отмечают Праздник тыквы, День воя на Луну, День грязной собаки, День интерсекс-людей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 октября

26 октября по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Димитрия Мироточца. Димитрий родился в семье ревностных христиан и рос в любви и уважении к Богу. Когда его отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник. Тогда он открыто заявил, что христианин и начал проповедовать веру. Это были времена гонений на последователей учения Христа, так что такая деятельность Димитрия быстро стала известной императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.

26 октября проводится Национальный день тыквы в США. Особенно актуален праздник, учитывая традиционные ежегодные урожаи этой культуры, которые обычно собирают до первых заморозков. Тыква также стала символом праздника Xэллоуин

Также в странах мира 26 октября отмечают:

  • Национальный праздник Австрии;
  • Международный день предотвращения ожогов;
  • Национальный день пирога с мясным фаршем в США;
  • Осенняя ярмарка в Мюнстере.

Выдающиеся исторические события 26 октября

  • 1636 – основан Гарвардский колледж.
  • 1810 – США аннексировали Западную Флориду.
  • 1861 – Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал изобретенный им телефон.
  • 1863 – в Женеве создан Международный Красный Крест.
  • 1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
  • 1938 – Фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.
  • 1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.
  • 1939 - так называемые "Народное Собрание Западной Украины" во Львове под большевистским давлением приняли декларации по установлению советской власти, вхождение в РСФСР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализацию банков и промышленности.
  • 1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возвращении советских кораблей, везших на Кубу ракеты.
  • 1984 – на экраны США вышел блокбастер "Терминатор".
  • 2014 – парламентские выборы в Украине.

Родившийся 26 октября

  • 1645 – Арт де Хелдер, нидерландский живописец, последний ученик Рембрандта.
  • 1849 – Фердинанд Георг Фробениус, немецкий математик.
  • 1846 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.
  • 1885 – Андрей Никовский, украинский общественный и политический деятель, министр иностранных дел в правительстве УНР.
  • 1947 – Хиллари Клинтон, американская политика, государственный секретарь США (2009–2013), сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009), бывшая Первая леди США с 1993 по 2001
  • 1947 – Вячеслав Криштофович, украинский кинорежиссер и сценарист. Член-корреспондент Академии искусств Украины (1997). Заслуженный деятель искусств Украины (2000).
  • 1950 – Владимир Лис, украинский журналист, драматург, писатель.

В этот день умерли:

  • 1890 – Карло Коллоди, итальянский писатель и журналист, известный своей сказкой "Пиноккио".
  • 1909 – Ито Хиробуми, японский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Японии.
  • 1957 – Герти Тереза Кори, американская биохимикиня, лауреатка Нобелевской премии по физиологии или медицине.
  • 1972 – Игорь Сикорский, американский авиаконструктор и авиастроитель украинского происхождения.

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