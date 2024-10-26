Какой праздник отмечают 26 октября в Украине и мире: все об этом дне

26 октября православные верующие чтят память священномученика Димитрия Мироточца. Именины празднуют Вениамины, Иннокентии, Никиты, Трофимы и Дмитрии.

Видео дня

В мире отмечают Праздник тыквы, День воя на Луну, День грязной собаки, День интерсекс-людей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 октября

26 октября по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Димитрия Мироточца. Димитрий родился в семье ревностных христиан и рос в любви и уважении к Богу. Когда его отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник. Тогда он открыто заявил, что христианин и начал проповедовать веру. Это были времена гонений на последователей учения Христа, так что такая деятельность Димитрия быстро стала известной императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.

26 октября проводится Национальный день тыквы в США. Особенно актуален праздник, учитывая традиционные ежегодные урожаи этой культуры, которые обычно собирают до первых заморозков. Тыква также стала символом праздника Xэллоуин

Также в странах мира 26 октября отмечают:

Национальный праздник Австрии;

Международный день предотвращения ожогов;

Национальный день пирога с мясным фаршем в США;

Осенняя ярмарка в Мюнстере.

Выдающиеся исторические события 26 октября

1636 – основан Гарвардский колледж.

1810 – США аннексировали Западную Флориду.

1861 – Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал изобретенный им телефон.

1863 – в Женеве создан Международный Красный Крест.

1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1938 – Фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.

1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.

1939 - так называемые "Народное Собрание Западной Украины" во Львове под большевистским давлением приняли декларации по установлению советской власти, вхождение в РСФСР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализацию банков и промышленности.

1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возвращении советских кораблей, везших на Кубу ракеты.

1984 – на экраны США вышел блокбастер "Терминатор".

2014 – парламентские выборы в Украине.

Родившийся 26 октября

1645 – Арт де Хелдер, нидерландский живописец, последний ученик Рембрандта.

1849 – Фердинанд Георг Фробениус, немецкий математик.

1846 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.

1885 – Андрей Никовский, украинский общественный и политический деятель, министр иностранных дел в правительстве УНР.

1947 – Хиллари Клинтон, американская политика, государственный секретарь США (2009–2013), сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009), бывшая Первая леди США с 1993 по 2001

1947 – Вячеслав Криштофович, украинский кинорежиссер и сценарист. Член-корреспондент Академии искусств Украины (1997). Заслуженный деятель искусств Украины (2000).

1950 – Владимир Лис, украинский журналист, драматург, писатель.

В этот день умерли:

1890 – Карло Коллоди, итальянский писатель и журналист, известный своей сказкой "Пиноккио".

1909 – Ито Хиробуми, японский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Японии.

1957 – Герти Тереза Кори, американская биохимикиня, лауреатка Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1972 – Игорь Сикорский, американский авиаконструктор и авиастроитель украинского происхождения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.