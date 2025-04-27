Какой праздник отмечают 27 апреля: все об этом дне

27 апреля – день, объединяющий христианские традиции, профессиональные торжества и международные инициативы, призванные обратить внимание на культуру, технологии и окружающую среду. Это отличный повод вспомнить исторические события, почтить труд специалистов в сфере HR и финансов, а также насладиться красотой весенней природы.

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В Украине отмечают День кадровика, День казначейской службы и День одуванчика, а в мире – День дизайна, День алфавита Морзе и Белое воскресенье. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 апреля

Православный календарь

В православном календаре 27 апреля чествуют сразу двух святых:

Симеон Иерапольский (также известный как Симеон Персидский) был епископом в IV веке, потерпел мученическую смерть во время гонений христиан в Персии. Он остался верен Христу, отказавшись отречься от веры даже под угрозой смерти.

Преподобный Стефан, епископ Владимиро-Волынский, жил в XIV веке, был известен своим благочестием, искренним служением и духовной мудростью. Считается покровителем Волынского края, где активно способствовал распространению христианства и просвещения.

Белое воскресенье – первое после Пасхи

В этом году Белое воскресенье (также известное как Антипасха) приходится на 27 апреля. Это первое воскресенье после Пасхи, когда верующие снова собираются в храмах, чтобы прославить воскресшего Христа. В этот день вспоминаются явления Иисуса апостолу Фоме, который поверил лишь тогда, когда увидел раны Спасителя. Именно поэтому воскресенье еще называют Воскресеньем Фоминым.

День кадровика в Украине

Ежегодно 27 апреля в Украине отмечается День работника кадровой службы. Это праздник тех, кто отвечает за управление персоналом, делопроизводство, подбор, адаптацию и профессиональное развитие работников в государственных и частных структурах.

День казначейской службы Украины

Также в этот день поздравляют сотрудников Государственной казначейской службы – структуры, которая играет ключевую роль в контроле использования государственных финансов и бюджетных операций.

День одуванчика

27 апреля символически чествуют одуванчик – одно из самых известных весенних растений. Этот неофициальный праздник приобрел популярность среди природолюбов и стал поводом для акций, фотофлешмобов и сбора целебных цветов для изготовления сиропов и меда.

Всемирный день дизайна

Введенный Международным советом дизайнерских ассоциаций (Icograda) этот праздник призван привлечь внимание к роли дизайна в повседневной жизни. В этот день организуют выставки, конференции и презентации визуальных проектов по всему миру.

День алфавита Морзе

27 апреля также отмечается День кода Морзе, посвященный знаменитой системе передачи сообщений с помощью точек и тире. Дата выбрана в честь дня рождения Сэмюэла Морзе, одного из изобретателей телеграфного кода.

Исторические события 27 апреля

1773 – английский парламент принял "чайный акт", позволивший Ост-Индийской компании, находившейся на грани банкротства ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая. Это значительно ухудшало положение местных купцов, вело к монополии компании на американском рынке и вызвало акции протеста колонистов. После принятых Великобританией жестоких ответных мер разразилась война за независимость.

1940 – по приказу Генриха Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц.

1965 – в США запатентованы подгузники "Памперс".

1978 – в Афганистане произошел военный переворот – убит президент М.Дауда. Новым руководителем страны стал Нур Мухаммед Тараки, провозгласивший создание Демократической Республики Афганистан и впоследствии подписавший с Советским Союзом договор о взаимопомощи.

1981 – компания Xerox анонсировала выход информационной системы STAR 8010, первого массового компьютера с мышкой и графическим интерфейсом. Система имела 385 КБ оперативной памяти, винчестер на 40 Мбайт, комплектовалась монитором и могла работать в локальных сетях.

1992 – совет руководителей Международного валютного фонда проголосовал за принятие Украины в состав МВФ.

1995 – День основания Государственного казначейства (казны) Украины.

2005 – свой первый полет совершил авиалайнер "Airbus A380".

2010 – Верховная Рада Украины ратифицировала договоренность о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года в обмен на скидку цены на газ.

2012 – серия террористических актов, произошедших в центре Днепропетровска.

2014 – пророссийские сепаратисты провозгласили "Луганскую народную республику".

Кто родился 27 апреля

1494 – Сулейман I Пышный, османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение, муж Роксоланы.

1759 – Мэри Уолстонкрафт, английская писательница.

1791 – Сэмюэл Финли Бриз Морзе, американский изобретатель и художник. Наиболее известен своей Азбукой (п. 1872).

1820 – Герберт Спенсер, английский философ и социолог.

1920 – Марк Красносельский, украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа.

1977 – Василий Мельников, младший сержант Вооруженных сил Украины. Герой Украины.

1994 – Евгений Богодайко, украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр.

2001 – Леонид Бутусин, солдат Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1521 – Фернан Магеллан, португальский мореплаватель на испанской службе. Руководил первой успешной кругосветной экспедицией, во время которой сам Магеллан погиб.

1656 – Ян ван Гоен, нидерландский художник-пейзажист XVII века.

1904 – Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель.

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