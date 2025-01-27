Какой праздник отмечают 27 января: события этого дня

27 января православные верующие отмечают перенос мощей святого Иоанна Златоустого. Именины празднуют Иваны, Иосифы, Дмитрия, Петры. Также сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста, ведь именно в этот день в 1945 году был освобожден концлагерь Аушвиц-Биркенау.

Видео дня

В мире отмечают Международный день реставратора, День Томаса Крейпера, Международный день коммьюнити менеджера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 января

Перенос мощей святителя Иоанна Златоуста – это важное событие в истории христианства, которое отмечается 27 января.

Иван Златоуст, величайший богослов, жил в IV-V веках. Его проповеди и богословские произведения оказали огромное влияние на развитие христианства. Однако за свои бескомпромиссные проповеди против коррупции и роскоши он претерпел гонения и был выслан из столицы. После смерти святителя его мощи остались в городе Комани. Спустя много лет после смерти Ивана Златоуста, верующие выразили желание вернуть мощи в Константинополь. Перенос мощей объединил верующих разных регионов и стал свидетельством единства церкви.

Ежегодно 27 января мир чтит память жертв Холокоста. Этот день был избран не случайно: именно 27 января 1945 года советские войска освободили крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. День памяти жертв Холокоста – призыв к борьбе со всеми формами фашизма, расизма и антисемитизма. Этот день напоминает о важности толерантности, взаимоуважения и объединения усилий для создания более справедливого мира.

Международный день реставратора – это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 27 января. Эта дата была установлена во время XVIII Международного конгресса по охране и реставрации культурных ценностей, который прошел в Гранаде в 2011 году. Реставраторы – это люди, которые заботятся о сохранении культурного наследия. Они восстанавливают поврежденные монументы архитектуры, реставрируют картины, скульптуры и другие произведения искусства. Их работа позволяет нам узнавать историю, культуру и традиции наших предков.

27 января отмечается Международный день коммьюнити менеджера. Этот праздник посвящен специалистам, занимающимся созданием, развитием и управлением сообществами. Это профессионалы, объединяющие людей по общим интересам, ценностям и целям.

Также 27 января отмечают День Томаса Крейпера как изобретателя унитаза. Хотя Крейпер действительно был успешным сантехником и предпринимателем в Великобритании, он не являлся первооткрывателем унитаза. Унитазы существуют уже тысячи лет, и их конструкции постоянно усовершенствовались. Крейпер больше известен своими усовершенствованиями и популяризацией санитарных приборов.

В мире 27 января отмечают:

День диетолога в Мексике;

День памяти в Италии;

День святого Саввы или Савиндан в Сербии и Боснии и Герцеговине;

День шоколадного кекса.

Исторические события 27 января

1527 – произошло сражение под Ольшаницей, одна из величайших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского.

1785 – основан Университет Джорджии, старейший общественный университет США.

1859 – Оттаву провозгласили столицей Канады.

1860 – впервые опубликовано полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1880 – Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.

1926 – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд провел публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения – телевизора.

1945 – советские войска захватили польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря Аушвиц.

1967 – во время репетиции полета на Луну загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа – Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибли.

1973 – в Париже подписано соглашение о выводе американских войск из Вьетнама.

1983 – в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегающего между островами Хонсю и Хоккайдо.

2015 – начало активных боев за Дебальцево.

2022 – стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибли 5 человек.

Кто родился 27 января

1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.

1790 – Петр Гулак-Артемовский, украинский поэт, баснописец.

1814 – Эжен Виолле-ле-Дюк, французский архитектор-реставратор, искусствовед и историк архитектуры.

1832 – Льюис Кэррол, английский математик, писатель ("Алиса в стране чудес").

1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель, от его фамилии происходит термин "мазохизм".

1839 – Павел Чубинский, украинский этнограф и фольклорист, автор слов Государственного гимна Украины.

1841 – Архип Куинджи, украинский живописец-пейзажист, культурный деятель, педагог, меценат.

1859 – Вильгельм II Гогенцоллерн, германский правитель, прусский повелитель.

1878 – Павел Горянский, украинский общественный деятель, основатель и председатель Ялтинского Общества Украинцев, председатель Малого Совета украинцев Крыма.

1899 – Жуан Ребуль, испанский скульптор.

1911 – Иван Гончар, украинский скульптор, график, художник, этнограф, коллекционер.

1927 – Олекса Тихий, украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской хельсинкской группы.

1944 – Ник Мэйсон (Nick Mason), английский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, участник группы Pink Floyd.

1979 – Розамунд Пайк, английская актриса.

В этот день умерли:

1732 – Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер.

1901 – Сергей Грушевский, украинский профессор, педагог, организатор народного образования, публицист, меценат, отец Михаила Грушевского.

1901 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1951 – Карл Маннергейм, государственный и военный деятель Финляндии.

1983 – Луи де Фюнес, французский киноактер.

2006 – Йоханнес Рау, немецкий политик, Федеральный президент Германии.

2009 – Джон Апдайк, американский писатель.

2010 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.

2022 – Рене де Обальдия, французский прозаик и драматург.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты постов на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.