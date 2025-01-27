Какой праздник отмечают 27 января: события этого дня
27 января православные верующие отмечают перенос мощей святого Иоанна Златоустого. Именины празднуют Иваны, Иосифы, Дмитрия, Петры. Также сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста, ведь именно в этот день в 1945 году был освобожден концлагерь Аушвиц-Биркенау.
В мире отмечают Международный день реставратора, День Томаса Крейпера, Международный день коммьюнити менеджера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 27 января
Перенос мощей святителя Иоанна Златоуста – это важное событие в истории христианства, которое отмечается 27 января.
Иван Златоуст, величайший богослов, жил в IV-V веках. Его проповеди и богословские произведения оказали огромное влияние на развитие христианства. Однако за свои бескомпромиссные проповеди против коррупции и роскоши он претерпел гонения и был выслан из столицы. После смерти святителя его мощи остались в городе Комани. Спустя много лет после смерти Ивана Златоуста, верующие выразили желание вернуть мощи в Константинополь. Перенос мощей объединил верующих разных регионов и стал свидетельством единства церкви.
Ежегодно 27 января мир чтит память жертв Холокоста. Этот день был избран не случайно: именно 27 января 1945 года советские войска освободили крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. День памяти жертв Холокоста – призыв к борьбе со всеми формами фашизма, расизма и антисемитизма. Этот день напоминает о важности толерантности, взаимоуважения и объединения усилий для создания более справедливого мира.
Международный день реставратора – это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 27 января. Эта дата была установлена во время XVIII Международного конгресса по охране и реставрации культурных ценностей, который прошел в Гранаде в 2011 году. Реставраторы – это люди, которые заботятся о сохранении культурного наследия. Они восстанавливают поврежденные монументы архитектуры, реставрируют картины, скульптуры и другие произведения искусства. Их работа позволяет нам узнавать историю, культуру и традиции наших предков.
27 января отмечается Международный день коммьюнити менеджера. Этот праздник посвящен специалистам, занимающимся созданием, развитием и управлением сообществами. Это профессионалы, объединяющие людей по общим интересам, ценностям и целям.
Также 27 января отмечают День Томаса Крейпера как изобретателя унитаза. Хотя Крейпер действительно был успешным сантехником и предпринимателем в Великобритании, он не являлся первооткрывателем унитаза. Унитазы существуют уже тысячи лет, и их конструкции постоянно усовершенствовались. Крейпер больше известен своими усовершенствованиями и популяризацией санитарных приборов.
В мире 27 января отмечают:
- День диетолога в Мексике;
- День памяти в Италии;
- День святого Саввы или Савиндан в Сербии и Боснии и Герцеговине;
- День шоколадного кекса.
Исторические события 27 января
- 1527 – произошло сражение под Ольшаницей, одна из величайших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского.
- 1785 – основан Университет Джорджии, старейший общественный университет США.
- 1859 – Оттаву провозгласили столицей Канады.
- 1860 – впервые опубликовано полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
- 1880 – Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.
- 1926 – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд провел публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения – телевизора.
- 1945 – советские войска захватили польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря Аушвиц.
- 1967 – во время репетиции полета на Луну загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа – Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибли.
- 1973 – в Париже подписано соглашение о выводе американских войск из Вьетнама.
- 1983 – в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегающего между островами Хонсю и Хоккайдо.
- 2015 – начало активных боев за Дебальцево.
- 2022 – стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибли 5 человек.
Кто родился 27 января
- 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.
- 1790 – Петр Гулак-Артемовский, украинский поэт, баснописец.
- 1814 – Эжен Виолле-ле-Дюк, французский архитектор-реставратор, искусствовед и историк архитектуры.
- 1832 – Льюис Кэррол, английский математик, писатель ("Алиса в стране чудес").
- 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель, от его фамилии происходит термин "мазохизм".
- 1839 – Павел Чубинский, украинский этнограф и фольклорист, автор слов Государственного гимна Украины.
- 1841 – Архип Куинджи, украинский живописец-пейзажист, культурный деятель, педагог, меценат.
- 1859 – Вильгельм II Гогенцоллерн, германский правитель, прусский повелитель.
- 1878 – Павел Горянский, украинский общественный деятель, основатель и председатель Ялтинского Общества Украинцев, председатель Малого Совета украинцев Крыма.
- 1899 – Жуан Ребуль, испанский скульптор.
- 1911 – Иван Гончар, украинский скульптор, график, художник, этнограф, коллекционер.
- 1927 – Олекса Тихий, украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской хельсинкской группы.
- 1944 – Ник Мэйсон (Nick Mason), английский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, участник группы Pink Floyd.
- 1979 – Розамунд Пайк, английская актриса.
В этот день умерли:
- 1732 – Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер.
- 1901 – Сергей Грушевский, украинский профессор, педагог, организатор народного образования, публицист, меценат, отец Михаила Грушевского.
- 1901 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.
- 1951 – Карл Маннергейм, государственный и военный деятель Финляндии.
- 1983 – Луи де Фюнес, французский киноактер.
- 2006 – Йоханнес Рау, немецкий политик, Федеральный президент Германии.
- 2009 – Джон Апдайк, американский писатель.
- 2010 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.
- 2022 – Рене де Обальдия, французский прозаик и драматург.
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