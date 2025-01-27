Борщ по-украински с ребрышками: рецепт вкусного блюда для ужина
Борщ – одно из самых вкусных украинских блюд, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Для того, чтобы блюдо было наваристым и сытным, готовьте его с мясом, отлично подойдут ребрышки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного борща с ребрышками и зеленью.
Ингредиенты:
- Ребрышки (у меня говяжьи) – 600 г
- Заправка для борща – 2 шт.
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Капуста – 400 г
- Картофель – 4 шт
- Фасоль – 100 г
- Чеснок – 4 зуб.
- Вода – 3-3,5 л
- Соль/перец – по вкусу
- Подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Сковороду разогрейте с 2-3 ст. л. подсолнечного масла, переведите мясо и хорошо поджарьте его со всех сторон в румяную корочку.
2. Переложите жареные кусочки в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пенку. Добавьте луковицу, разрезанную крест крест-накрест, одну почищенную морковь разрезанную пополам, фасоль и по 2 горошины душистого и черного перца. Доведите до кипения, снимите пенку (если понадобится). Накройте крышкой и варите один час.
3. Очистите картофель и нарежьте одинаковыми средними кусочками, а капусту порубите мелкой соломкой. Извлеките из бульона лук и морковь и переложите порезанные овощи. Добавьте две заправки и выдавите 4 зубчика чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Варите до готовности картофеля. Приблизительно 20 минут.
4. Готовый борщ подавайте со сметаной. А еще посыпьте сверху зеленью.
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