Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Хозяйки, часто запекающие блюда в духовке точно знают, как трудно и долго его отмывать. Обычно для этого используют сильнодействующие химические средства, однако потом приходится отмывать духовку еще и от них, чтобы еда была полностью безопасной.

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Как отмыть духовку без использования химии, в Instagram рассказала блогер София Сизова. Она показала, что благодаря натуральным компонентам можно сделать идеальный духовой шкаф.

Как отмыть духовку?

Для того чтобы отмыть духовой шкаф без использования химии, понадобятся:

Вода – 2 ст.

Сода – 2 ч.л.

Лимонная кислота – 2 ч.л.

Уксус – ½ ст.

Лимон – ½ шт.

Все составляющие очистительного средства выливаем на противень. Лимоном, из которого выжали сок, размазываем соду по противню. Включаем духовку на максимально допустимую температуру на 20 минут. Когда средство практически испарялось – выключаем нагрев и снимаем бумажными полотенцами всю грязь.

Если на стенках духовки остались белые пятна – не беспокойтесь, это сода. Достаточно просто протереть их влажной тряпкой и ваша духовка станет как новая.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как отмыть духовку без химии.