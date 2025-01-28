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Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
531
Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Хозяйки, часто запекающие блюда в духовке точно знают, как трудно и долго его отмывать. Обычно для этого используют сильнодействующие химические средства, однако потом приходится отмывать духовку еще и от них, чтобы еда была полностью безопасной.

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Как отмыть духовку без использования химии, в Instagram рассказала блогер София Сизова. Она показала, что благодаря натуральным компонентам можно сделать идеальный духовой шкаф.

Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Как отмыть духовку?

Для того чтобы отмыть духовой шкаф без использования химии, понадобятся:

  • Вода – 2 ст.
  • Сода – 2 ч.л.
  • Лимонная кислота – 2 ч.л.
  • Уксус – ½ ст.
  • Лимон – ½ шт.
Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Все составляющие очистительного средства выливаем на противень. Лимоном, из которого выжали сок, размазываем соду по противню. Включаем духовку на максимально допустимую температуру на 20 минут. Когда средство практически испарялось – выключаем нагрев и снимаем бумажными полотенцами всю грязь.

Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ

Если на стенках духовки остались белые пятна – не беспокойтесь, это сода. Достаточно просто протереть их влажной тряпкой и ваша духовка станет как новая.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как отмыть духовку без химии.