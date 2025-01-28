Как отмыть духовку без химии: самый простой и действенный способ
Хозяйки, часто запекающие блюда в духовке точно знают, как трудно и долго его отмывать. Обычно для этого используют сильнодействующие химические средства, однако потом приходится отмывать духовку еще и от них, чтобы еда была полностью безопасной.
Как отмыть духовку без использования химии, в Instagram рассказала блогер София Сизова. Она показала, что благодаря натуральным компонентам можно сделать идеальный духовой шкаф.
Как отмыть духовку?
Для того чтобы отмыть духовой шкаф без использования химии, понадобятся:
- Вода – 2 ст.
- Сода – 2 ч.л.
- Лимонная кислота – 2 ч.л.
- Уксус – ½ ст.
- Лимон – ½ шт.
Все составляющие очистительного средства выливаем на противень. Лимоном, из которого выжали сок, размазываем соду по противню. Включаем духовку на максимально допустимую температуру на 20 минут. Когда средство практически испарялось – выключаем нагрев и снимаем бумажными полотенцами всю грязь.
Если на стенках духовки остались белые пятна – не беспокойтесь, это сода. Достаточно просто протереть их влажной тряпкой и ваша духовка станет как новая.
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