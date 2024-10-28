Какой праздник отмечают 28 октября: все об этом дне
В понедельник, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Этот день напоминает об испытаниях, выпавших на долю украинского народа во время Второй мировой войны, и о героизме наших предков, боровшихся за свободу и независимость.
Победа над нацизмом была достигнута ценой огромных жертв. Миллионы украинцев погибли, миллионы были вывезены на принудительные работы в Германию. Война разрушила города и села, забрала мечты и чаяния миллионов людей. Однако украинский народ выстоял и одержал победу, напоминает OBOZ.UA.
Именно 28 октября 1944 советские войска вышли на современную границу Украины, завершив длительную и кровопролитную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Эта дата стала символом мужества и несокрушимости украинского народа.
Предлагаем узнать, какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 октября.
Церковные праздники
28 октября православная церковь чествует священномучеников Терентия и Неонилы, творца канонов преподобного Стефана Савваита, и священномученицы Параскевы (святая Параскева Пятница).
Праздники в Украине
Кроме Дня освобождения от фашистских захватчиков, в этот день в Украине отмечают День бабушек и дедушек.
Этот праздник призван отметить важную роль старшего поколения в жизни семьи и общества, выразить им благодарность за их мудрость, любовь и поддержку.
Дата празднования выбрана не случайно, поскольку у древних славян в конце октября отмечались Осенние Деды – праздник, связанный с уважением к предкам. Хотя в разных странах День дедушек и бабушек отмечается в разные дни, 28 октября стало общепринятой датой для Украины.
Международные праздники
- Международный день школьных библиотек,
- Международный день анимации,
- День дикорастущей пищи,
- День любителей плюшевых животных.
Исторические события 28 октября
1914 – фирма Kodak объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии
1962 – Никита Хрущев объявил о демонтаже советских ракет на Кубе
1989 – Верховная Рада Украины приняла закон о государственном статусе украинского языка (Закон "О языке в РСФСР")
1993 – Сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида
2007 – художник из Украины Иван Марчук вошел в список "100 живущих сегодня гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.
2009 – Президент Виктор Ющенко издал указ, что 28 октября в Украине будут отмечать День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Существительные 28 октября
- Арсен,
- Георгий,
- Дмитрий,
- Егор,
- Иван,
- Максим,
- Николай,
- Степан,
- Эммануил,
- Иоанн,
- Анна,
- Неонила,
- Параска,
- Феврония.
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