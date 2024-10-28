Какой праздник отмечают 28 октября: все об этом дне

В понедельник, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Этот день напоминает об испытаниях, выпавших на долю украинского народа во время Второй мировой войны, и о героизме наших предков, боровшихся за свободу и независимость.

Видео дня

Победа над нацизмом была достигнута ценой огромных жертв. Миллионы украинцев погибли, миллионы были вывезены на принудительные работы в Германию. Война разрушила города и села, забрала мечты и чаяния миллионов людей. Однако украинский народ выстоял и одержал победу, напоминает OBOZ.UA.

Именно 28 октября 1944 советские войска вышли на современную границу Украины, завершив длительную и кровопролитную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Эта дата стала символом мужества и несокрушимости украинского народа.

Предлагаем узнать, какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 октября.

Церковные праздники

28 октября православная церковь чествует священномучеников Терентия и Неонилы, творца канонов преподобного Стефана Савваита, и священномученицы Параскевы (святая Параскева Пятница).

Праздники в Украине

Кроме Дня освобождения от фашистских захватчиков, в этот день в Украине отмечают День бабушек и дедушек.

Этот праздник призван отметить важную роль старшего поколения в жизни семьи и общества, выразить им благодарность за их мудрость, любовь и поддержку.

Дата празднования выбрана не случайно, поскольку у древних славян в конце октября отмечались Осенние Деды – праздник, связанный с уважением к предкам. Хотя в разных странах День дедушек и бабушек отмечается в разные дни, 28 октября стало общепринятой датой для Украины.

Международные праздники

Международный день школьных библиотек,

Международный день анимации,

День дикорастущей пищи,

День любителей плюшевых животных.

Исторические события 28 октября

1914 – фирма Kodak объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии

1962 – Никита Хрущев объявил о демонтаже советских ракет на Кубе

1989 – Верховная Рада Украины приняла закон о государственном статусе украинского языка (Закон "О языке в РСФСР")

1993 – Сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида

2007 – художник из Украины Иван Марчук вошел в список "100 живущих сегодня гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

2009 – Президент Виктор Ющенко издал указ, что 28 октября в Украине будут отмечать День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Существительные 28 октября

Арсен,

Георгий,

Дмитрий,

Егор,

Иван,

Максим,

Николай,

Степан,

Эммануил,

Иоанн,

Анна,

Неонила,

Параска,

Феврония.

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