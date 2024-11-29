Какой праздник отмечают 29 ноября: чем памятный день

29 ноября Православная церковь Украины чтит память святых мучеников Парамона и Филумена. Святой Парамон жил во времена гонений на христиан во время правления царя Декия.

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По преданию, во время одного из преследований христиан, князь Аквилин схватил 370 верующих и заставлял их принести жертвы идолу Посейдону. Увидев это, Парамон смело призывал к правде, разоблачая беззаконие идолопоклонства. За эти слова он был схвачен и жестоко убит – его язык и тело были истязаны, а затем пробиты копьями. Так он стал мучеником за веру Христову.

Святой Филумен жил в Ликаонии в период гонений императора Аврелиана. Будучи честным христианином, он был оболган и приведен на суд, где за отказ отречься от веры был подвергнут страшным мучениям: его подвешивали, дергали, бросали в огонь, но благодаря Божьей милости он оставался в живых. Затем святого мученика распяли, и он отдал свою душу в руки Бога после продолжительных страданий.

Праздники 29 ноября в Украине и мире

На 29 ноября в 2024 году выпадает Всеукраинский день логиста. Это профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно в последнюю пятницу ноября. Эта дата объединяет всех, кто причастен к логистике – от студентов до опытных специалистов. Логистика – это основа современного бизнеса. Она охватывает широкий спектр деятельности, от производства до доставки товаров конечному потребителю. Логисты обеспечивают бесперебойную работу предприятий, помогают оптимизировать затраты и повысить эффективность бизнес-процессов.

День без покупок (Buy Nothing Day) – международная акция, отмечаемая ежегодно в последнюю пятницу ноября, то есть в тот самый день, когда в США проходит Черная пятница, день больших скидок и покупок. Целью этого дня является привлечение внимания к чрезмерному потреблению и вредным экологическим последствиям бездумного покупательского бума.

Всемирный день ягуара (World Jaguar Day) – отмечается ежегодно 29 ноября с целью повышения осведомленности о важности сохранения ягуаров и защиты их среды обитания. Этот день был начат в 2013 году по инициативе организаций, работающих на сохранение дикой природы, в частности, Международного союза охраны природы (IUCN) и других природоохранных учреждений.

Ягуар — один из самых больших хищников на земле после тигра и льва, являющийся символом здоровых экосистем в лесах Центральной и Южной Америки. Однако из-за вырубки лесов, потери природной среды, браконьерства и конфликтов с человеком, популяция ягуаров находится под угрозой. Всемирный день ягуара привлечь внимание к этим проблемам и мотивировать людей к действиям по защите этого величественного зверя.

29 ноября 2024 года наступает "Черная пятница"

Черная пятница (Black Friday) – это день больших распродаж, традиционно отмечаемый в США на следующий день после Дня благодарения (четвертый четверг ноября). Этот день считается началом рождественского торгового сезона, когда магазины предлагают большие скидки на товары.

История Черной пятницы берет свое начало в 1950-х годах, когда полицейские Филадельфии стали использовать этот термин для описания хаоса, возникавшего из-за огромного количества людей, штурмовавших магазины после Дня благодарения. Они часто имели дело с пробками, многочисленными правонарушениями и общей суетой в городе.

Однако сам термин "Черная пятница" стал популярным гораздо позже, когда его начали использовать для обозначения того, что именно в этот день магазины выходят "в черное" - то есть они начинают получать прибыль. В бухгалтерии используется цветное обозначение: красный – это убытки, черный – это прибыль. Поэтому Черная пятница стала символом того, что магазины наконец-то начинают приносить прибыль после года убытков.

С начала 2000-х годов этот день стал активно расширяться не только в США, но и по всему миру. Большинство магазинов стали открываться ранним утром или даже ночью, а также запускали онлайн-распродажи, что еще больше усиливало популярность Черной пятницы. Сегодня этот день является одним из крупнейших торговых событий года, с огромными скидками на разнообразные товары, от электроники до одежды, и он получил широкое распространение во многих странах мира.

Исторические события 29 ноября

1830: Начало Ноябрьского восстания в Варшаве. Это было одно из величайших польских восстаний XIX века, направленное против русской империи.

1899: Основание испанского футбольного клуба "Барселона". Один из самых известных и успешных футбольных клубов мира.

1929 год: Американский пилот Ричард Берд впервые в истории перелетел Южный полюс на самолете. Это было значительным достижением в истории авиации.

1945 год: Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделении Палестины и создании государства Израиль. Это решение стало началом продолжительного арабо-израильского конфликта.

1947 год: Проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета. Это событие ознаменовало начало новой эры в области поисково-спасательных работ.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал об истории возникновения "черной пятницы".

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