Длинный круиз в мире длится девять месяцев: сколько стран охватывает

Если вы когда-нибудь хотели убежать от трудностей и тревог повседневной жизни и провести идиллические дни, плавая вокруг света, тогда круизные путешествия именно для вас. Есть один маршрут, предлагающий уникальный длительный отпуск.

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Royal Caribbean Ultimate Cruise – самый длинный круиз в мире, который длится 274 дня – это девять месяцев – и охватывает более 60 стран. Детали рассказало издание Express.

Лайнер отправился в свое первое путешествие еще в декабре прошлого года.

Путешествие начинается и заканчивается в Майами, штат Флорида. Маршрут предлагает посещение всех континентов, 65 стран, более 150 портов и 11 чудес света.

Однако это уникальное приключение, безусловно, стоит недешево. Цены колеблются от 53 999 долларов за человека за внутреннюю каюту до 105 839 долларов – за полулюкс.

"Наш круиз Ultimate World Cruise и четыре сегмента Ultimate Cruise – это уникальное приключение, которое никогда раньше не предлагалось Royal Caribbean. Оплата за круиз на борту Serenade of the Seas будет предлагаться исключительно как безвозвратная", – отметили в Royal Caribbean.

От Майами круизный лайнер идет в Южную Америку и Антарктиду, а затем проходит мыс Горн и отправляется в пункты назначения в Центральной Америке, Мексиканской Ривьере, западном побережье США, Австралии и южной части Тихого океана.

Маршрут также включает в себя порты Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока перед прибытием в Индийский океан и Африку.

Пассажиры посетят Сейшельские острова, Мадагаскар, Южную Африку, Намибию, Анголу, Гану и т.д.

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