Настоящая жара зимой: куда поехать в отпуск, чтобы насладиться солнцем

Чего зимой не хватает европейцам, так это тепла и солнца. Найти их можно, отправившись в отпуск туда, где лето длится круглый год.

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Как пишет издание Express, теплую погоду в зимние месяцы лучше всего искать в Африке. Ведь, кроме жаркого климата, африканские страны могут предложить простые и относительно непродолжительные перелеты, а также отсутствие резкого изменения часовых поясов.

Одним из идеальных направлений эксперты издания назвали западноафриканский Сенегал. Кроме других преимуществ, туристический бизнес страны предлагает отдых по системе "все включено", который обойдется примерно в 40-50 тысяч гривен с человека в неделю. Большинство сотрудников гостиниц в Сенегале свободно разговаривают на английском, официальным языком является французский.

Пуэнт-Сарен и Сали – два основных направления для туристов. Первый – перспективный пляжный курорт с огромной полосой золотистого песка. Он пользуется популярностью среди пловцов и любителей других водных видов спорта. Сейчас здесь строится несколько новых курортов и нет засилья туристов. Особенно удобно здесь отдыхать зимой, когда людей становится меньше.

Сали это пляжный курорт, который когда-то был португальским торговым постом. Здесь находится множество ресторанов и баров, что сулит насыщенную ночную жизнь.

Сенегал разделяет часовой пояс с Западной Европой. Популярные развлечения во время отпуска в Сенегале включают сафари-туры в заповедник Бандия, где обитают жирафы, зебры и носороги. Однодневная поездка в столицу, Дакар, также must see страны. Оттуда отправляются водные экскурсии на остров Гори – бывший остров рабов.

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