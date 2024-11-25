Популярный европейский город начал напоминать Диснейленд из-за толп туристов

Дубровник, живописный прибрежный город Хорватии, с каждым годом становится все более популярным среди туристов. Его средневековая архитектура, огороженный Старый город и живописные виды привлекают путешественников со всего мира.

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Однако чрезмерная популярность города стала вызывать ропот. Посетители сравнивают Дубровник с Диснейлендом, где настоящая хорватская культура отошла на второй план из-за массового туризма, пишет Daily Express.

Жалобы туристов: слишком дорого и многолюдно

Путешественники, побывавшие в Дубровнике, все чаще оставляют нелестные отзывы. На популярном форуме Reddit город назвали "переполненным и завышенным в цене". Один из пользователей отметил: "Хорошее место, но оно ужасно туристическое. Это по сути балканский Диснейленд с минимальной долей хорватской культуры".

Другой турист подчеркнул, что город стал символом массового туризма, особенно во время заката круизных кораблей. Каждый день в порт высаживаются сотни, а то и тысячи пассажиров, создающих чрезмерную толпу.

Влияние "Игры престолов" на популярность города

Дубровник, который использовался как съемочная площадка для сериала "Игра престолов", пережил настоящий туристический бум после выхода культового шоу. Старый город стал магнитом для фанатов, что дополнительно повлекло за собой переполненность.

Несмотря на ограничения на количество посетителей, толпы туристов, особенно в разгар сезона, значительно превышают допустимые пределы.

Альтернативы для путешественников

Туристы, желающие избежать массового скопления людей в Дубровнике, могут спланировать свою поездку на осенне-зимний период, когда количество посетителей значительно меньше. Или выбрать другие, менее известные, но не менее привлекательные локации Хорватии.

Одним из таких мест является город Растоке, который находится в двух часах езды от Загреба. Растоке известно своими волшебными водопадами, идеальными для любителей природы. Местные легенды рассказывают о фей, которые, по преданию, обитали в этом районе издавна.

Растоке предлагает покой и чувство единения с природой, которых часто не хватает в переполненном туристами Дубровнике. Здесь можно насладиться сказочными пейзажами, узнать больше о местных легендах и отдохнуть от суеты больших городов.

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