Как стимулировать пышное цветение фиалки: действенный способ

Узамбарская фиалка или сенполия является одним из самых популярных комнатных растений. Хотя уход за ней достаточно специфичен, в целом он не сложен, но не всем удается добиться от фиалки пышного цветения.

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Между тем, сделать так, чтобы цветок регулярно выпускал бутоны, не так уж сложно. OBOZ.UA собрал советы опытных цветоводов.

Прежде всего позаботьтесь о горшке правильного размера. Диаметр емкости должен быть примерно на треть меньше диаметра розетки листьев фиалки. Цветок не любит слишком большого пространства – он начинает вкладывать силы в отращивание корней и при этом не цветет.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы горшок с растением не стоял под прямыми солнечными лучами. Растение значительно лучше чувствует себя на рассеянном свете. Однако в темном месте фиалки тоже не держите.

Полив фиалки должен быть умеренным и непрямым. Попадание воды на листья может вызвать загнивание всего растения. Поэтому лучше заливать воду для нее в поддон. И убирать из него излишек.

А раз в 4-6 месяцев следует производить очистку листьев от пыли. Но, поскольку листья сенполии покрыты ворсинками, делать это нужно с помощью мягкой кисточки и очень аккуратно, чтобы не повредить их.

Удобной температурой для растения является 15-25 градусов. Важно не давать ему мерзнуть.

И позаботьтесь о достаточной подкормке цветка. Использовать лучшее удобрение для цветущих растений, но разводить его сильнее, чем рекомендует инструкция. Важно, чтобы фиалка регулярно получала азот, фосфор и калий – это основные нужные ей питательные элементы.

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