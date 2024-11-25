Кардинально новый дизайн, но без улучшенной камеры: известны детали об iPhone 17

Смартфоны линейки iPhone 16 все еще считаются новинкой, но фанаты техники Apple уже обсуждают, какими будут гаджеты, которые компания представит в следующем году. И уже начинают появляться некоторые подробности.

Видео дня

Так автор YouTube-канала AppleTrack в новом видео рассказал, что следующее поколение гаджетов будет иметь существенно обновлен дизайн. Главной особенностью станет ультратонкий корпус. Из-за чего модель, вероятно, будет называться iPhone 17 Air. По крайней мере, именно такое неофициальное название она носит сейчас.

Новинка будет иметь не одну камеру, как ранее сообщалось, а две, заявил блогер. К тому же объективы будут расположены горизонтально, как в моделях iPhone 7/8 Plus. Однако изменится их расположение. Они будут находиться не в углу, а по центру корпуса.

Минусом модели станут достаточно простые камеры. Поскольку в тонком корпусе не смогут разместиться продвинутые устройства для съемки. Поэтому iPhone 17 Air не сможет похвастаться оптическим зумом.

Что касается более стандартных моделей, то они не будут иметь радикально обновленного дизайна, однако от них стоит ожидать определенных технических улучшений. К примеру, инсайдеры намекают на появление 90-герцового экрана в младших моделях и полностью новую 48-мегапиксельную телекамеру с перископическим объективом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно об iPhone SE 4, который должен выйти уже весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.