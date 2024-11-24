Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Зимний период – сложное время для комнатных растений. Короткий световой день, сухой воздух от отопления и сквозняки могут негативно повлиять на их состояние. Но при правильном уходе ваши зеленые любимцы будут радовать вас своей красотой даже в холодное время года.

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OBOZ.UA собрал советы экспертов, чтобы вы могли защитить свои домашние зеленые насаждения и способствовать их росту. Чтобы цветы радовали вас даже в холодный сезон, нужно учесть несколько простых, но важных правил ухода.

Важность гигиены растений

Регулярный уход за комнатными растениями – залог их здоровья. Протирайте листья от пыли, устраивайте теплый душ (но избегайте сквозняков). Особое внимание уделяйте новым растениям: после покупки полейте их теплой водой, чтобы помочь адаптироваться к новым условиям.

Защита от холода

Старые деревянные окна могут стать причиной обморожения растений. Чтобы избежать этого, утеплите окна бумагой или газетами. Для теплолюбивых растений найдите более теплое место подальше от окон. А вот хризантемы, герань и петунии отлично чувствуют себя при пониженной температуре.

Правильный полив

Интенсивность полива зависит от месторасположения растения. Растения, стоящие далеко от окна, нуждаются в более частом поливе из-за сухого воздуха. А те, что расположены ближе к окну, поливают реже. Помните, что избыток влаги может привести к загниванию корней.

Освещение

Короткий световой день – проблема для многих растений, продолжающих рост и цветение. Их лучше разместить на подоконнике и добавить искусственное освещение, используя лампы дневного света. Цветы, такие как калы или цикламены, требуют особого внимания к освещению в этот период.

Влажность воздуха

Сухой воздух в помещении – один из главных врагов комнатных растений. Регулярно опрыскивайте их водой из пульверизатора. Но помните, что не все растения любят опрыскивание.

Основные правила полива зимой:

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Не допускайте пересыхания грунта, но избегайте застоя воды в поддоне. Разрыхляйте почву после полива для лучшего доступа воздуха к корням.

Опрыскивание и период покоя

Растения с сухими листьями следует регулярно опрыскивать, однако для кактусов и суккулентов полив и увлажнение следует уменьшить. Эти виды обычно находятся в периоде покоя, поэтому им требуется ограниченный уход.

Подкормка

Зимой большинство растений не нуждаются в частом внесении удобрений. Если растение растет или цветет, как пальмы или гибискусы, их удобряют не чаще одного раза в месяц, сократив дозировку вдвое.

Зима – это время отдыха для большинства комнатных растений. Однако правильный уход, учитывая их индивидуальные потребности, поможет им оставаться здоровыми и радовать хозяев даже в холодный сезон.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные цветы очищают воздух от пыли и токсинов.

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