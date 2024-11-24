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Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Зимний период – сложное время для комнатных растений. Короткий световой день, сухой воздух от отопления и сквозняки могут негативно повлиять на их состояние. Но при правильном уходе ваши зеленые любимцы будут радовать вас своей красотой даже в холодное время года.

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OBOZ.UA собрал советы экспертов, чтобы вы могли защитить свои домашние зеленые насаждения и способствовать их росту. Чтобы цветы радовали вас даже в холодный сезон, нужно учесть несколько простых, но важных правил ухода.

Важность гигиены растений

Регулярный уход за комнатными растениями – залог их здоровья. Протирайте листья от пыли, устраивайте теплый душ (но избегайте сквозняков). Особое внимание уделяйте новым растениям: после покупки полейте их теплой водой, чтобы помочь адаптироваться к новым условиям.

Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Защита от холода

Старые деревянные окна могут стать причиной обморожения растений. Чтобы избежать этого, утеплите окна бумагой или газетами. Для теплолюбивых растений найдите более теплое место подальше от окон. А вот хризантемы, герань и петунии отлично чувствуют себя при пониженной температуре.

Правильный полив

Интенсивность полива зависит от месторасположения растения. Растения, стоящие далеко от окна, нуждаются в более частом поливе из-за сухого воздуха. А те, что расположены ближе к окну, поливают реже. Помните, что избыток влаги может привести к загниванию корней.

Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Освещение

Короткий световой день – проблема для многих растений, продолжающих рост и цветение. Их лучше разместить на подоконнике и добавить искусственное освещение, используя лампы дневного света. Цветы, такие как калы или цикламены, требуют особого внимания к освещению в этот период.

Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Влажность воздуха

Сухой воздух в помещении – один из главных врагов комнатных растений. Регулярно опрыскивайте их водой из пульверизатора. Но помните, что не все растения любят опрыскивание.

Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Основные правила полива зимой:

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Не допускайте пересыхания грунта, но избегайте застоя воды в поддоне. Разрыхляйте почву после полива для лучшего доступа воздуха к корням.

Опрыскивание и период покоя

Растения с сухими листьями следует регулярно опрыскивать, однако для кактусов и суккулентов полив и увлажнение следует уменьшить. Эти виды обычно находятся в периоде покоя, поэтому им требуется ограниченный уход.

Как поливать и где ставить комнатные цветы зимой: советы

Подкормка

Зимой большинство растений не нуждаются в частом внесении удобрений. Если растение растет или цветет, как пальмы или гибискусы, их удобряют не чаще одного раза в месяц, сократив дозировку вдвое.

Зима – это время отдыха для большинства комнатных растений. Однако правильный уход, учитывая их индивидуальные потребности, поможет им оставаться здоровыми и радовать хозяев даже в холодный сезон.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные цветы очищают воздух от пыли и токсинов.

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