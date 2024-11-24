Нужно ли перезагружать: что делать со стиральной машиной, если выключили свет

Враг продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры. В Украине вернули стабилизационные отключения электроэнергии. Однако экстренные отключения не всегда происходят по графику, поэтому становится сложно планировать домашнюю работу, в том числе и стирку.

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Многие украинцы уже сталкивались с ситуациями, когда свет выключили, а цикл стирки не завершился. OBOZ.UA рассказывает, что делать со стиральной машиной, если отключили электричество.

В большинстве стиральных машин есть встроенный механический таймер, отключаемый при внезапном выключении прибора, а затем продолжающий работу с места, где произошла остановка. Большинство машин могут восстанавливать цикл с момента отключения.

В то же время некоторые модели могут потребовать перезапуска после возобновления подачи тока или запоминать остановочный момент на короткое время.

Не о чем волноваться, если прибор после включения света продолжил работать или требует дальнейших действий по рестарту.

Просто нажмите кнопку "Пуск/Пауза", а затем "Питание", чтобы отключить стиральную машину. Включите кнопкой машину в сеть, выберите приложение и запустите цикл стирки.

Если при перезапуске прибор не подает никаких признаков наличия питания, даже при подключении к розетке, попробуйте вынуть штекер и через несколько секунд вставьте его обратно. Зачастую даже после такого маневра машинка может вспомнить место, где она остановилась.

Проблемы могут возникнуть, если в машине неисправен электронный блок управления или у вас более старая механическая модель. Эксперты советуют попробовать выбрать другую программу, например слив, чтобы узнать, позволит ли она перезагрузить стиральную машину.

При длительных отключениях лучше выключить машинку из розетки. При резких перепадах напряжения возрастает риск поломки прибора.

Специалисты говорят, что если вам нужно белье из барабана, но и люк оказался заполнен водой, добраться до вещей будет трудно, но возможно. В этом помогут кнопки включения с последовательным нажатием – "без отжима", "отжим". Механизм будет сливать жидкость, а затем откроет дверцу.

Либо нужно перейти к прямоугольной дверце с выпускным фильтром, расположенной внизу прибора – там находится сливной шланг. Можно слить воду через трубку в емкость. Воды при этом будет много – от 5 до 40 литров в зависимости от объема барабана, программы и этапа стирки.

Если машинка и в этом случае никак не реагирует, попытайтесь выключить ее от электропитания, дайте полчаса на отдых и повторите действия сначала.

Или следует обратиться в сервисный центр. Мастер проведет комплексную диагностику, выяснит в чем неисправность, при необходимости заменит запчасти.

Внезапное отключение питания не повредит прибор, а вот этап включения может быть не столь безопасным. Из-за скачка напряжения могут произойти повреждения на электронике и внутренней проводке.

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